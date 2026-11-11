Binh đoàn 19: Tuyên dương 200 thợ mỏ tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2026

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), sáng 11/11, Binh đoàn 19 tổ chức Lễ tuyên dương thợ mỏ tiêu biểu xuất sắc.

Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm, Tư lệnh Binh đoàn 19, phát biểu tại Lễ Tuyên dương.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống hào hùng 90 năm của Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” được các thế hệ thợ mỏ gìn giữ, phát huy qua nhiều giai đoạn.

Truyền thống ấy trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, hun đúc ý chí vượt khó, tinh thần đoàn kết trong lao động, sản xuất. Kế thừa giá trị đó cùng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, Binh đoàn 19 xây dựng bản sắc “Người lính thợ Đông Bắc” với những phẩm chất tiêu biểu: Kiên cường trước khó khăn, nghiêm túc trong kỷ luật, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết trong tập thể và sáng tạo trong lao động.

Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm, Tư lệnh Binh đoàn 19, trao Bằng Vinh danh và biểu trưng cho các thợ mỏ tiêu biểu xuất sắc trong giai đoạn 2016-2026.

200 thợ mỏ tiêu biểu xuất sắc trong giai đoạn 2016-2026 được Binh đoàn 19 biểu dương, khen thưởng.

Đại tá Trần Duy Lê, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Binh đoàn 19, trao Bằng Vinh danh và biểu trưng cho các thợ mỏ tiêu biểu xuất sắc.

Những năm qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp, đội ngũ công nhân, người lao động Binh đoàn 19 đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng Binh đoàn chính quy, hiện đại, hiệu quả, bền vững.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2025, sản xuất than đạt trên 6,5 triệu tấn, nộp ngân sách 3.150 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 22,37 triệu đồng/người/tháng. Bước sang năm 2026, Binh đoàn vẫn duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng. Tính đến hết quý III, sản xuất than đạt hơn 4,7 triệu tấn, tiêu thụ than đạt trên 10,6 triệu tấn, doanh thu đạt gần 27.000 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 2.800 tỷ đồng, thu nhập bình quân 25,18 triệu đồng/người/tháng. Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, Binh đoàn 19 quyết tâm phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tiết mục văn nghệ do cán bộ, CNVC lao động Binh đoàn 19 biểu diễn.

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đội ngũ công nhân, người lao động, nhân dịp này, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn 19 trao Bằng Vinh danh và biểu trưng cho 200 thợ mỏ tiêu biểu xuất sắc trong giai đoạn 2016-2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên, tinh thần thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn Binh đoàn.