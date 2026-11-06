Tuyển than Cửa Ông – TKV: Hành trình “về nguồn”, tiếp lửa truyền thống thợ mỏ

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV vừa tổ chức chương trình “Về nguồn”, thăm các địa chỉ đỏ gắn với lịch sử hình thành, đấu tranh và phát triển của giai cấp công nhân Vùng mỏ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, hun đúc tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” trong mỗi cán bộ, người lao động.

Trở về những địa chỉ đỏ

Trong không khí hướng tới dấu mốc lịch sử 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ – Truyền thống ngành Than, 52 cán bộ, đoàn viên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình “Về nguồn” tại Khu di tích Miếu Mỏ, thuộc Công ty CP Địa chất mỏ, trên núi Yên Lãng, phường Yên Thọ và địa điểm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Khu mỏ Quảng Ninh, tại phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh.

Đoàn cán bộ, đoàn viên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình “Về nguồn”, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ – Truyền thống ngành Than.

Mỗi địa danh là một dấu mốc lịch sử, gắn với những chặng đường gian khó mà vẻ vang của công nhân Vùng mỏ; nơi lưu giữ những câu chuyện về ý chí đấu tranh, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của những người thợ mỏ qua các thế hệ. Trở về những địa chỉ đỏ không chỉ là dịp tìm hiểu lịch sử, mà còn là hành trình để mỗi người lao động cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của truyền thống, hiểu thêm những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước đã góp phần xây dựng nên bản sắc và sức mạnh của ngành Than hôm nay.

Tại những địa chỉ giàu ý nghĩa lịch sử, các thành viên trong đoàn có dịp tìm hiểu về truyền thống cách mạng của công nhân Vùng mỏ, về quá trình hình thành và phát triển của phong trào công nhân, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ, kế thừa và phát huy những giá trị quý báu của ngành Than.

Tiếp nối ngọn lửa “Kỷ luật và Đồng tâm”

Đoàn tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích Miếu Mỏ, núi Yên Lãng.

Đối với Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV, truyền thống ngành Than không chỉ là niềm tự hào được trao truyền qua các thế hệ, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần, là điểm tựa để đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” đã trở thành giá trị cốt lõi, hun đúc bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm của người thợ mỏ. Trong mỗi ca sản xuất, trên từng dây chuyền sàng tuyển, hệ thống vận tải và bến cảng, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần phối hợp đồng bộ, sự tận tụy trong công việc và quyết tâm bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả sản xuất.

Đài Hoàng Đế chỉ lệnh tại khu vực Đền Hạ khắc bức Dụ ngày 10/1/1840 của vua Minh Mạng.

Thông qua chương trình “Về nguồn”, mỗi cán bộ, đoàn viên có dịp nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của các thế hệ thợ mỏ đi trước, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công việc, tập thể và sự phát triển bền vững của Công ty. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng cống hiến, biến những giá trị truyền thống thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất; đẩy mạnh thực hiện công tác an toàn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chủ động đổi mới tư duy, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

Niềm tự hào và khát vọng cống hiến

Đoàn tìm hiểu địa điểm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Khu mỏ Quảng Ninh, tại Mạo Khê.

Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ – Truyền thống ngành Than là dịp để mỗi người thợ mỏ thêm tự hào về lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân Vùng mỏ, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong giai đoạn phát triển mới.

Với Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV, hành trình “Về nguồn” mang ý nghĩa thiết thực trong việc bồi đắp lý tưởng, củng cố niềm tin, tăng cường tinh thần đoàn kết và khơi dậy khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động. Những giá trị được hun đúc từ lịch sử sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành động lực thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Quần thể Khu di tích lịch sử Địa điểm khai thác than đầu tiên ở Việt Nam tại núi Yên Lãng, Đông Triều, Quảng Ninh (Đền Thượng)

Tự hào về truyền thống 90 năm của công nhân Vùng mỏ, mỗi cán bộ, đoàn viên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV càng thêm ý thức giữ gìn phẩm chất người thợ mỏ, phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết vượt khó, chủ động đổi mới, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quần thể Khu di tích lịch sử Địa điểm khai thác than đầu tiên ở Việt Nam tại núi Yên Lãng, Đông Triều, Quảng Ninh (Đền Hạ)

“Về nguồn” để tri ân quá khứ, thấu hiểu hiện tại và tiếp thêm động lực cho tương lai. Từ những địa chỉ đỏ giàu ý nghĩa lịch sử, ngọn lửa truyền thống tiếp tục được trao truyền, thắp sáng niềm tự hào và khát vọng cống hiến của những người thợ mỏ Tuyển than Cửa Ông trên hành trình xây dựng Công ty ngày càng phát triển, góp phần cùng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.