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Thanh âm Vùng mỏ: Chạm vào văn hóa Việt dưới chân Yên Tử

Báo Quảng Ninh trên

Một ngọn nến được tự tay đổ khuôn, một chiếc nón mang dấu ấn riêng, một hũ mơ bắt đầu hành trình kéo dài nhiều tháng… Tại Làng Nương dưới chân Yên Tử, du khách không chỉ ngắm nhìn mà còn trực tiếp tham gia những hoạt động được xây dựng từ chất liệu thủ công và văn hóa truyền thống. Qua từng thao tác nhỏ, mỗi người có dịp cảm nhận rõ hơn sự khéo léo, chính xác và kiên nhẫn phía sau những sản phẩm quen thuộc. Mời quý vị cùng nghe tập podcast “Chạm vào văn hóa Việt dưới chân Yên Tử” – hành trình đi từ quan sát đến trải nghiệm, từ món quà cầm trên tay đến ký ức còn lưu lại sau chuyến đi.

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từ khóa:

#Làng Nương #Yên Tử

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