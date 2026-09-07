Gen Z 14: Người trẻ yêu những thanh âm

Điều gì khiến một thế hệ lớn lên cùng Internet và mạng xã hội vẫn dành sự quan tâm cho những câu chuyện được kể bằng âm thanh?

Tại CLB Phát thanh và Báo chí Chuyên Hạ Long, những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường đã tự tìm đề tài, phỏng vấn, biên tập, thu âm và hoàn thiện những chương trình dành cho chính bạn bè mình. Qua từng câu chuyện, các bạn không chỉ khám phá sức hấp dẫn của phát thanh mà còn học cách quan sát, lắng nghe và cất lên tiếng nói của người trẻ.

Cùng gặp gỡ các thành viên CLB Phát thanh và Báo chí Chuyên Hạ Long trong tập Podcast Gen Z 14: Người trẻ yêu những thanh âm.