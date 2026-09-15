Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 5)

Tiếp nối những chuyến xe giữa Trường Sơn rực lửa, Toàn có dịp ở lại một trọng điểm và tận mắt chứng kiến cuộc sống khắc nghiệt của những nữ chiến sĩ ngày đêm giữ đường, phá bom mìn, bảo đảm cho những đoàn xe ra trận. Sau tiếng cười hồn nhiên giữa khói bom là những thiếu thốn, mất mát và sự hy sinh thầm lặng khiến người lính lái xe không khỏi xúc động.

Ở một cung đường khác, Trung vừa thoát khỏi cuộc truy kích dữ dội của máy bay F-4 đã lại cùng đồng đội bước vào những ngày giáp Tết Nhâm Tý 1972. Giữa nỗi nhớ nhà và không khí đón xuân nơi chiến trường, một nhiệm vụ đặc biệt tiếp tục chờ những người lính vận tải phía trước…