Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 4)

Giữa những tháng ngày Trường Sơn khốc liệt, vẫn có những khoảng lặng rất đỗi đời thường: một buổi nghỉ quân, một trận bóng đá sôi nổi và câu chuyện bất ngờ về người lính lái xe Phan Sính – từng là thủ môn của đội bóng Xi măng Hải Phòng.

Mùa khô năm 1972, chiến trường lại bước vào những ngày dữ dội. Tiểu đoàn xe 54 – “Đại bàng Trường Sơn” – chuyển hướng sang Đông Trường Sơn, tiếp tục những chuyến vận tải xuyên qua bom đạn. Trên những cung đường ấy, Phan Sính và đồng đội không chỉ đối mặt với hiểm nguy, mà còn viết nên câu chuyện về tình đồng đội, lòng quả cảm và những ký ức không thể nào quên.