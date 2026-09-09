Theo dòng thời sự ngày 09/9/2026: Kinh tế rừng: từ diện tích đến giá trị

Hơn 11.200ha rừng tập trung đã được trồng tại Quảng Ninh trong 7 tháng, đạt hơn 90% kế hoạch cả năm, khoảng 519.000m³ gỗ rừng trồng được khai thác. Làm thế nào để mỗi hecta rừng tạo ra giá trị cao hơn, từ gỗ lớn, lâm sản dưới tán đến chế biến sâu?