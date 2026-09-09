Theo dòng thời sự ngày 09/9/2026: Kinh tế rừng: từ diện tích đến giá trị

Hơn 11.200ha rừng tập trung đã được trồng tại Quảng Ninh trong 7 tháng, đạt hơn 90% kế hoạch cả năm, khoảng 519.000m³ gỗ rừng trồng được khai thác. Làm thế nào để mỗi hecta rừng tạo ra giá trị cao hơn, từ gỗ lớn, lâm sản dưới tán đến chế biến sâu?
Hơn 11.200ha rừng tập trung đã được trồng tại Quảng Ninh trong 7 tháng, đạt hơn 90% kế hoạch cả năm, khoảng 519.000m³ gỗ rừng trồng được khai thác. Làm thế nào để mỗi hecta rừng tạo ra giá trị cao hơn, từ gỗ lớn, lâm sản dưới tán đến chế biến sâu?
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