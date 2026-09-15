Theo dòng thời sự ngày 15/9: Trả thời gian cho dạy và học

Rà soát hồ sơ, sổ sách; giảm các cuộc họp không cần thiết; không tổ chức cuộc thi chỉ để lấy thành tích; không yêu cầu giáo viên cùng lúc thực hiện cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử nếu nội dung trùng nhau. Đó là những yêu cầu đang được ngành Giáo dục triển khai trong năm học 2026–2027. Tại Quảng Ninh, việc rà soát này đang được thực hiện trong các cơ sở giáo dục, với mục tiêu giảm những phần việc hành chính trùng lặp, đồng thời điều chỉnh cách tổ chức các hoạt động chuyên môn, hội họp và thi đua trong nhà trường.