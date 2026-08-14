Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi gắm nhiều kỳ vọng tới thế hệ trẻ trước thềm năm học mới

Ngày 14/8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “Gặp mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu năm học 2025-2026” nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích, tài năng và nghị lực vươn lên của học sinh, sinh viên; đồng thời tạo không gian gặp gỡ, đối thoại để lãnh đạo tỉnh lắng nghe, định hướng, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trước thềm năm học mới 2026-2027. Tới dự có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh cùng hơn 300 học sinh, sinh viên tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình “Gặp mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu năm học 2025-2026".

Năm học 2025-2026, giáo dục Quảng Ninh tiếp tục gặt hái nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được nâng lên. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trung bình của thí sinh Quảng Ninh xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phát triển giáo dục mũi nhọn ngày càng chất lượng với 3.589 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có nhiều em đến từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Ở cấp quốc gia, Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia cao nhất cả nước, với 82 giải, gồm 2 giải Nhất, 16 giải Nhì, 35 giải Ba và 29 giải Khuyến khích.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại chương trình gặp mặt.

Tại chương trình gặp mặt, đại diện các học sinh, sinh viên tiêu biểu đã chia sẻ hành trình học tập, nghiên cứu, rèn luyện và bày tỏ khát vọng cống hiến cho quê hương. Các ý kiến đều khẳng định những thành tích đạt được là nhờ sự quan tâm của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục, sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của gia đình. Đồng thời, các em mong muốn tiếp tục được tạo điều kiện tiếp cận môi trường học tập hiện đại, tăng cường kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp và có thêm các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhất là đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh năng khiếu nghệ thuật, thể thao. Các em cũng khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy sức trẻ, trí tuệ và khát vọng cống hiến để góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Điểm nhấn trong chương trình là đối thoại trực tiếp, cởi mở giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ngành với học sinh, sinh viên tiêu biểu. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các em đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề thiết thực gắn với học tập, định hướng nghề nghiệp và sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đối thoại với các em học sinh, sinh viên.

Nhiều học sinh bày tỏ niềm tự hào trước dấu mốc Quảng Ninh chuẩn bị trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời mong muốn được biết những định hướng lớn của tỉnh trong việc phát triển giáo dục chất lượng cao, xây dựng môi trường học tập hiện đại, phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thế hệ trẻ được phát triển toàn diện. Trả lời nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường khẳng định, Quảng Ninh đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; tuy nhiên, đây không phải là đích đến mà là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, chất lượng đô thị và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa; nâng cao chất lượng đào tạo, chăm lo tốt hơn điều kiện học tập của học sinh, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn.

Các đại biểu dự chương trình gặp mặt.

Các câu hỏi về nâng cao năng lực ngoại ngữ, phát triển hệ thống giao thông công cộng phục vụ học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; dự báo nhu cầu nhân lực; kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp; cơ hội thực tập, việc làm; chính sách đối với sinh viên sư phạm, nhân lực y tế trẻ; bảo vệ học sinh trước các nguy cơ từ môi trường xã hội; cũng như tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản... đều được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp cụ thể. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt nhất, đồng thời mở rộng cơ hội thực hành, thực tập, khởi nghiệp và việc làm ngay tại Quảng Ninh…

Học sinh Triệu Li Na, học sinh lớp 9A2, Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ về hành trình vượt khó vươn lên trong học tập.

Không khí đối thoại diễn ra sôi nổi, cởi mở và trách nhiệm. Những câu hỏi tâm huyết của học sinh, sinh viên cùng những chia sẻ, định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh, sở ngành không chỉ giải đáp những băn khoăn của thế hệ trẻ mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó tiếp thêm động lực, niềm tin và khát vọng để học sinh, sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, biểu dương những thành tích nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các em học sinh, sinh viên Quảng Ninh trong năm học 2025-2026. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành giáo dục, sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, sự đồng hành của gia đình và đặc biệt là tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên của các em học sinh, sinh viên. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Học sinh Lưu Khánh Linh, học sinh lớp 12 Trung, Trường THPT Chuyên Hạ Long đặt câu hỏi về những định hướng lớn của tỉnh trong việc phát triển giáo dục chất lượng cao.

Đồng chí nhấn mạnh, Quảng Ninh đang đứng trước một dấu mốc lịch sử khi chuẩn bị trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một chặng đường phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, chất lượng quản trị, chất lượng đô thị và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, yếu tố quyết định không chỉ là hạ tầng hiện đại hay những công trình quy mô lớn, mà trước hết là con người. Quảng Ninh cần một thế hệ công dân có tri thức, có bản lĩnh, có năng lực hội nhập, có khả năng làm chủ khoa học, công nghệ và đủ khát vọng để đưa quê hương phát triển nhanh, bền vững. Trong hành trình ấy, học sinh, sinh viên hôm nay chính là lực lượng sẽ viết tiếp tương lai của tỉnh.

Gửi gắm nhiều kỳ vọng tới thế hệ trẻ trước thềm năm học mới, đồng chí cho rằng, thành tích hôm nay rất đáng tự hào, nhưng một giải thưởng hay một tấm huy chương không phải là đích đến, mà chỉ là một dấu mốc trên hành trình dài của cuộc đời. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người học tập, làm việc và sáng tạo, khoảng cách giữa người không ngừng học hỏi với người dừng học hỏi sẽ ngày càng lớn. "Vì vậy, tôi muốn gửi đến các em một thông điệp cho năm học mới: Hãy học để làm chủ tương lai, hãy rèn mình để làm chủ chính mình và hãy sống có trách nhiệm để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho quê hương, đất nước", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Học sinh Đống Minh Quân, lớp 12, Trường THPT Hoành Bồ, đặt câu hỏi về giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh.

Từ thông điệp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi học sinh, sinh viên học tập với tầm nhìn rộng hơn điểm số; coi tri thức là nền tảng để làm chủ tương lai; chủ động trang bị ngoại ngữ, công nghệ, kỹ năng số và năng lực tư duy độc lập, sáng tạo. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống, các em cần biết khai thác công nghệ như một công cụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, nhưng không để công nghệ thay thế khả năng suy nghĩ, bản lĩnh và trách nhiệm của chính mình.

Cùng với tri thức, phải rèn bản lĩnh và kỷ luật. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, người đi xa không phải lúc nào cũng là người giỏi nhất mà là người biết kiên trì, biết đứng dậy sau thất bại và không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn. Đồng chí mong các em bắt đầu từ những việc nhỏ như đúng giờ, giữ lời hứa, đọc thêm một cuốn sách, học thêm một kỹ năng, rèn luyện sức khỏe, biết giúp đỡ cha mẹ, tôn trọng thầy cô và sống tử tế với bạn bè để từng bước xây dựng uy tín, nhân cách và bản lĩnh cho chính mình.

Học sinh tiêu biểu của tỉnh kính tặng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bức tranh vẽ chân dung đồng chí Bí thư.

Đồng chí cũng khuyến khích học sinh, sinh viên dám ước mơ, dám chịu trách nhiệm với ước mơ của mình; mạnh dạn học tập, trải nghiệm ở những môi trường tốt hơn để trưởng thành. Tuy nhiên, dù học tập và làm việc ở bất cứ đâu, mỗi người trẻ cần luôn mang trong mình niềm tự hào là người Quảng Ninh, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và khát vọng đóng góp cho nơi mình sinh ra, lớn lên. Đồng chí bày tỏ kỳ vọng Quảng Ninh sẽ có một thế hệ trẻ có khát vọng vươn ra thế giới nhưng không quên cội nguồn; có năng lực cạnh tranh quốc tế nhưng luôn có trách nhiệm với cộng đồng, đúng như thông điệp: "Đi xa để trưởng thành, trở về để cống hiến và dù ở đâu, vẫn tự hào mình là người Quảng Ninh".

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, địa phương chụp ảnh với 300 em học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Khẳng định quan điểm nhất quán "đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hiện đại; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên phát triển toàn diện và lắng nghe những đề xuất chính đáng của các em. Đồng chí đề nghị ngành Giáo dục cùng các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các thầy giáo, cô giáo tiếp tục là những người truyền cảm hứng, không chỉ dạy các em hiểu biết mà còn giúp các em biết nghĩ, biết sống, biết lựa chọn và biết chịu trách nhiệm; các bậc phụ huynh tiếp tục đồng hành với con em bằng sự tin tưởng, lắng nghe và sẻ chia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc thầy giáo, cô giáo giữ mãi ngọn lửa yêu nghề; chúc các em học sinh, sinh viên một năm học mới với nhiều niềm vui, nhiều trải nghiệm và không ngừng tiến bộ. Đồng chí tin tưởng ngành Giáo dục Quảng Ninh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Tại chương trình gặp mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu năm học 2025–2026, trong không khí gần gũi và đầy cảm xúc, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã dành thời gian viết tặng các em học sinh, sinh viên một bài thơ ngay tại hội trường. Bài thơ là những lời nhắn gửi chân thành của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đến thế hệ trẻ Quảng Ninh, gửi gắm kỳ vọng: "Học sinh Quảng Ninh học giỏi, đạo đức, vươn cao thành người thiện nhân, xây dựng quê nhà, đất nước giàu đẹp".