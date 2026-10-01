Các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà người cao tuổi

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến thăm, tặng quà, chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn.

*/ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh thăm, tặng quà người cao tuổi phường Việt Hưng

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đã đến thăm, tặng quà, chúc thọ cụ bà Vũ Thị Óng, 101 tuổi, tại tổ 11, khu Hà Khẩu 2, phường Việt Hưng.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo phường Việt Hưng thăm hỏi sức khỏe cụ Vũ Thị Óng.

Tại gia đình cụ Vũ Thị Óng, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống; chúc cụ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, trường thọ, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương để con cháu noi theo. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố, đồng chí đã trao quà, chúc mừng cụ nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi; đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng để cụ sống vui, sống khỏe, hạnh phúc bên con cháu.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, thời gian qua, thành phố Quảng Ninh luôn quan tâm thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc thọ, mừng thọ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người cao tuổi. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cũng tích cực phối hợp, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy kinh nghiệm, uy tín trong gia đình và cộng đồng.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tặng quà cụ Vũ Thị Óng nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10).

Cùng với sự quan tâm của thành phố, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Việt Hưng tiếp tục phối hợp với các khu dân cư và tổ chức đoàn thể nắm tình hình, chăm lo đời sống người cao tuổi; tổ chức thăm hỏi, động viên các cụ nhân các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; quan tâm thực hiện tốt công tác chúc thọ, mừng thọ, góp phần để người cao tuổi trên địa bàn sống vui, sống khỏe, sống có ích. Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống kính lão, trọng thọ, thể hiện sự trân trọng của cộng đồng đối với những đóng góp của người cao tuổi.

*/ Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Vũ Quyết Tiến thăm, tặng quà người cao tuổi tại các phường Uông Bí, Quảng Yên và Hà An

Sáng 1/10, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, đã đến thăm, tặng quà người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn các phường Uông Bí, Quảng Yên và Hà An, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10).

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nghi, 101 tuổi, phường Uông Bí.

Tại phường Uông Bí, đồng chí Vũ Quyết Tiến đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nghi, 101 tuổi. Bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của Mẹ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ và gia đình; chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương.

Đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ thăm và tặng quà gia đình ông Phạm Công Thành, 102 tuổi, Thương binh, nạn nhân chất độc da cam và vợ là bà Phạm Thị Bình, 80 tuổi, ở phường Hà An.

Thăm, tặng quà ông Lê Văn Nhớn, tham gia kháng chiến chống Mỹ, 101 tuổi ở phường Quảng Yên; ông Phạm Công Thành, 102 tuổi, thương binh, nạn nhân chất độc da cam và vợ là bà Phạm Thị Bình, 80 tuổi, ở phường Hà An, đồng chí ân cần thăm hỏi, chúc các ông, các bà luôn mạnh khỏe, vui vẻ, trường thọ; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, phát huy truyền thống “Kính lão, trọng thọ” của dân tộc.

Đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ thăm, tặng quà ông Lê Văn Nhớn, tham gia kháng chiến chống Mỹ, 101 tuổi ở phường Quảng Yên.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để Hội Người cao tuổi hoạt động hiệu quả; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi, đồng thời phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng và đời sống xã hội.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và toàn xã hội đối với người cao tuổi; qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống “Kính lão, trọng thọ” và xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, nhân văn.

*/ Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Dương Mạnh Cường thăm, tặng quà người cao tuổi phường Cẩm Phả, Cửa Ông

Sáng 1/10, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đã đến thăm, tặng quà người cao tuổi tại phường Cẩm Phả và Cửa Ông.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, ân cần thăm hỏi cụ Vũ Thị Khoắng (khu 14, phường Cẩm Phả).

Cùng đi có lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và đại diện lãnh đạo các địa phương. Đoàn đã đến thăm, tặng quà cụ Vũ Thị Khoắng, 103 tuổi, trú tại khu 14, phường Cẩm Phả và cụ Tống Thị Xìn, 102 tuổi, trú tại khu Cẩm Thịnh 2, phường Cửa Ông.

Tại các gia đình, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Dương Mạnh Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các cụ; chúc các cụ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu noi theo và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm trong gia đình, cộng đồng.

*/ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thăm, tặng quà người cao tuổi phường Hồng Gai và Hà Tu

Sáng 1/10, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh, đã đến thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi trên địa bàn các phường Hồng Gai và Hà Tu, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10).

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh thăm hỏi, động viên cụ bà Nguyễn Thị Dừng, sinh năm 1922, tại khu Bạch Đằng 5, phường Hồng Gai.

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống; trao tặng quà và gửi lời chúc các cụ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, động viên con cháu xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các phường tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi; chủ động nắm bắt hoàn cảnh, đời sống của các cụ, kịp thời có hình thức hỗ trợ phù hợp; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thăm, tặng quà cụ ông Đỗ Bảy, sinh năm 1926, tại khu 8, phường Hà Tu.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi là việc làm thiết thực, thể hiện truyền thống “kính lão, trọng thọ”, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với người cao tuổi, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh văn minh, hiện đại, nhân văn và hạnh phúc.