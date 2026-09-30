Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT thành phố

Ngày 30/9, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố đã trực tiếp đi kiểm tra, thăm, động viên các đơn vị chuẩn bị diễn tập KVPT thành phố năm 2026. Cùng đi có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT của thành phố.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố nghe báo cáo diễn tập thực binh Vòm phòng không bền vững.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố cùng đoàn đã đến khảo sát địa điểm diễn tập thực binh Vòm phòng không bền vững; Bệnh viện dã chiến; Sở Chỉ huy diễn tập và nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố động viên lực lượng tham gia diễn tập thực binh Vòm phòng không bền vững.

Theo kế hoạch, Diễn tập KVPT thành phố diễn ra từ ngày 13 - 15/10/2026. Thời gian qua, các tiểu ban giúp việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị. Đến nay, hệ thống văn kiện diễn tập cơ bản được xây dựng, hoàn thiện. Các nội dung vận hành cơ chế, thực binh đã được xây dựng kịch bản, tổ chức hiệp đồng lực lượng, phương tiện theo kế hoạch. Cùng với đó, các lực lượng tập trung hoàn thiện sở chỉ huy diễn tập, các khu vực thực binh; chuẩn bị kỹ lưỡng công tác bảo đảm thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy. Các nội dung thực binh như xử trí tình huống A2, Vòm phòng không bền vững, phòng thủ dân sự, bệnh viện dã chiến và bắn chiến đấu đang được triển khai theo tiến độ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố, kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến.

Với phương châm “chủ động, chặt chẽ, sát thực tế, bảo đảm an toàn”, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng bước vào diễn tập.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố, trò chuyện, động viên lực lượng tham gia diễn tập tại Bệnh viện dã chiến.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các lực lượng tham gia trong công tác chuẩn bị diễn tập KVPT thành phố năm 2026.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tại Sở Chỉ huy diễn tập.

Đồng chí nhấn mạnh, diễn tập KVPT là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong xây dựng và hoạt động của KVPT. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố trong năm 2026. Đồng chí yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn diện các phương án, nội dung diễn tập. Trong đó, cần xây dựng các tình huống sát thực tiễn, có tính phức tạp, bất ngờ, đòi hỏi khả năng chỉ huy, phối hợp và xử lý linh hoạt của các lực lượng tham gia. Qua đó, nâng cao chất lượng diễn tập, đồng thời rèn luyện năng lực chỉ huy, điều hành và kỹ năng thực hành cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố, kiểm tra thông tin liên lạc tại Sở Chỉ huy diễn tập.

Các đơn vị tiếp tục chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi điều kiện phục vụ diễn tập; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn bộ khu vực diễn tập. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy nổ; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn.

Đồng chí Bí thư Thành ủy kiểm tra công tác chuẩn bị tại Sở Chỉ huy diễn tập.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, những kinh nghiệm được rút ra trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập thực binh là cơ sở quan trọng để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án, kịch bản, nâng cao khả năng xử lý các tình huống, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ địa phương. Qua đó, góp phần để thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững môi trường ổn định, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố, tặng quà động viên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các lực lượng tham gia diễn tập tại Sở Chỉ huy diễn tập.

Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trực tiếp tham gia diễn tập tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Diễn tập KVPT thành phố.