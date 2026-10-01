Nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Tòa án, Viện kiểm sát

Ngày 1/10, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì buổi làm việc với Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân thành phố về kết quả công tác 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Cùng dự có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, kết luận buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 2026, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác, bảo đảm hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo tại buổi làm việc.

Viện kiểm sát thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; chú trọng kiểm sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đến điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân tiếp tục được tăng cường.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố báo cáo tại buổi làm việc.

Tòa án tập trung nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án; tăng cường hòa giải, đối thoại, hạn chế phát sinh tranh chấp kéo dài; đồng thời đẩy mạnh cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ và công khai các bản án, quyết định theo quy định. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiểm tra nghiệp vụ cũng được quan tâm.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố yêu cầu các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát quyền lực và cải cách tư pháp.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát cần tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, năng lực hội nhập, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động thích ứng với những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong quá trình hội nhập và phát triển. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp thực sự chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm; góp phần nâng cao chất lượng công tác nội chính, tư pháp, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường ổn định, minh bạch, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.