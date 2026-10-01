Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

9 tháng năm 2026, Quảng Ninh hoàn thành 171/176 nhiệm vụ có thời hạn được Trung ương giao thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Quyết định 204-QĐ/TW, đạt 97,16%; đang thực hiện đúng hạn 5/176 nhiệm vụ, chiếm 2,84%; 99 nhiệm vụ thường xuyên được thực hiện đảm bảo yêu cầu, chất lượng; không có nhiệm vụ quá hạn.

Đối với các nhiệm vụ được Trung ương giao thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW và Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP về 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, thành phố triển khai thực hiện 41 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 21 nhiệm vụ; đang thực hiện quá hạn 4 nhiệm vụ; đang thực hiện trong hạn 17 nhiệm vụ.

﻿ Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW theo các chương trình, kế hoạch, thông báo kết luận của thành phố, đã hoàn thành 34/65 nhiệm vụ có thời hạn, đạt 52,31%; đang thực hiện 31/65 nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua đối soát nội dung các nhiệm vụ, toàn thành phố còn 15 nhiệm vụ quá hạn, tập trung vào nhóm nhiệm vụ vướng thủ tục đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ và định mức; phụ thuộc hệ thống, phê duyệt hoặc hướng dẫn của Trung ương; vướng pháp lý chưa có hướng dẫn, làm sạch 100% cơ sở dữ liệu đất đai; chất lượng dữ liệu đầu vào; xúc tiến đầu tư doanh nghiệp công nghệ số...

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Ban Chỉ đạo, điều hành thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ở một số ngành, lĩnh vực chưa tạo chuyển biến rõ nét; hạ tầng số và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số tại nhiều cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin và chuyển đổi số còn thiếu và chưa đồng đều giữa các cấp, nhất là ở cơ sở...

Trên cơ sở phân tích những kết quả, hạn chế và nguyên nhân, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ từng điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, nhất là đối với những nhiệm vụ đang quá hạn hoặc có nguy cơ chậm tiến độ. Các ý kiến cũng tập trung xác định những nhiệm vụ cần ưu tiên trong 3 tháng cuối năm 2026, gắn rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm các nhiệm vụ được giao có tiến độ cụ thể, có sản phẩm đầu ra và được kiểm tra, đôn đốc thường xuyên.

Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an thành phố, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, báo cáo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố nhấn mạnh: Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế thành phố, không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu và mục tiêu đặt ra cao hơn. Để đạt được các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành nền tảng, động lực quan trọng.

Giám đốc Sở Tài chính Phạm Hồng Biên phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu trước hết tập trung nâng cao nhận thức và năng lực thực thi cho người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Phải giải quyết điểm nghẽn về nhận thức, làm cho cán bộ hiểu đúng bản chất, vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; gắn khoa học công nghệ với đời sống thực tiễn và trách nhiệm cá nhân, cơ quan đơn vị trong việc ứng dụng KHCN, chuyển đổi số.

Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Thị Ninh Hường phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu và hạ tầng số. Khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu được Trung ương giao; làm sạch, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả dữ liệu, từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp. Từ nay đến cuối năm, tập trung rà soát, bổ sung, mua sắm trang thiết bị cần thiết, bảo đảm yêu cầu vận hành hạ tầng mạng, hạ tầng số. Việc đầu tư phải có tính đồng bộ, tránh manh mún, lạc hậu, ưu tiên công nghệ mới. Đồng thời, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Ngọc Thanh phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh nguồn nhân lực phải được xác định là một trong những yếu tố quyết định, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu đẩy mạnh thu hút, tuyển dụng nhân lực trẻ có chuyên môn về khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đồng chí cũng yêu cầu tạo chuyển biến mạnh hơn trong huy động và sử dụng nguồn lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình ứng dụng, đổi mới và tạo ra giá trị mới; tổ chức phát động phong trào đổi mới sáng tạo, cải cách phong cách, phương pháp làm việc trong mô hình thành phố. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trịnh Văn Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Quý cuối cùng của năm là khoảng thời gian rất ngắn, yêu cầu đặt ra là quyết tâm phải cao hơn, hành động phải quyết liệt hơn, trách nhiệm phải rõ hơn và kết quả phải thực chất hơn, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của thành phố.