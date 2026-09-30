Chủ tịch UBND thành phố thăm, chúc sức khỏe ông Nguyễn Ngọc Đàm nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), ngày 30/9, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe ông Nguyễn Ngọc Đàm (105 tuổi), lão thành cách mạng, đang sinh sống tại phường Hạ Long.

Chủ tịch UBND thành phố thăm, chúc sức khỏe ông Nguyễn Ngọc Đàm nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10).

Tại gia đình, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố ân cần thăm hỏi, chúc ông Nguyễn Ngọc Đàm mạnh khỏe và trường thọ. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của ông Nguyễn Ngọc Đàm trong quá trình công tác, xây dựng và phát triển quê hương Quảng Ninh.

Quảng Ninh trở thành thành phố là dấu mốc lịch sử quan trọng, khẳng định những nỗ lực, quyết tâm cao của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân thành phố luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội địa phương... Thành phố luôn trân trọng, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả quý báu của các thế hệ đi trước để tiếp tục xây dựng Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành chức năng tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi, nhất là những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người có công. Đồng thời, tạo điều kiện để người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động xã hội phù hợp, phát huy vai trò, kinh nghiệm, trí tuệ trong gia đình và cộng đồng.

Đồng chí mong muốn, với kinh nghiệm và tình cảm dành cho quê hương, ông Nguyễn Ngọc Đàm tiếp tục là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng cho con cháu, các thế hệ cán bộ, nhân dân noi theo.