Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Chủ tịch Dự án Tập đoàn Central Retail (Thái Lan)

Ngày 17/8, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xã giao ông Ton Chirathivat, Chủ tịch Dự án Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Quảng Ninh.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xã giao Chủ tịch Dự án Tập đoàn Central Retail (Thái Lan).

Tại buổi tiếp, ông Ton Chirathivat, Chủ tịch Dự án Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) giới thiệu khái quát về hoạt động của Tập đoàn trong lĩnh vực bán lẻ và khách sạn. Hiện Tập đoàn đã đầu tư và đưa vào hoạt động Trung tâm Thương mại Go! Hạ Long tại Quảng Ninh. Tập đoàn Central Retail đề xuất tiếp tục nghiên cứu đầu tư chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Việc mở rộng đầu tư tại Quảng Ninh không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân và du khách mà còn góp phần tạo thêm việc làm, mở rộng đầu ra cho các sản phẩm nông sản địa phương, đóng góp vào ngân sách tỉnh. Tập đoàn cũng khẳng định tiếp tục tái đầu tư những nguồn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tại Quảng Ninh vào thị trường Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với nhà đầu tư.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao sự quan tâm và định hướng mở rộng đầu tư của Tập đoàn Central Retail tại Quảng Ninh. Đồng chí cho rằng, với vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng phát triển du lịch lớn và hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, Quảng Ninh có nhiều điều kiện để phát triển mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhất là các mô hình bán lẻ hiện đại.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, không gian phát triển mới cùng quy mô dân số, lượng khách du lịch và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ, thương mại và dịch vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những dự án có quy mô, chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; đồng thời quan tâm kết nối, tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo việc làm cho người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của Quảng Ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với nhà đầu tư.

Đồng chí cũng mong muốn, trong quá trình hoạt động và nghiên cứu mở rộng đầu tư tại tỉnh, Central Retail góp phần chuyển giao các kỹ năng về bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phương thức kinh doanh hiện đại cho người lao động và doanh nghiệp địa phương; qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn.