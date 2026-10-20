Đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, cùng với sự năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân, Quảng Ninh đang chú trọng tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận nguồn lực, ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm và từng bước xây dựng những mô hình kinh tế bền vững.

Tại Quảng Ninh, tiềm năng khởi nghiệp của phụ nữ được thể hiện qua nhiều lĩnh vực. Mỗi mô hình có cách tiếp cận riêng, nhưng đều cho thấy nỗ lực tìm kiếm hướng đi phù hợp, từng bước chuyển những lợi thế sẵn có thành giá trị kinh tế.

Chị Đỗ Thị Thùy, Giám đốc Công ty TNHH Hải sản Vân Đồn và sản phẩm ruốc hàu.

Từ nguồn nguyên liệu biển của địa phương, Công ty TNHH Hải sản Vân Đồn phát triển các sản phẩm ruốc tôm, ruốc hàu. Thay vì chỉ dựa vào lợi thế nguồn nguyên liệu, doanh nghiệp chú trọng chất lượng và an toàn thực phẩm, từng bước xây dựng sản phẩm theo hướng bài bản. Nhờ đó, các mặt hàng ruốc hải sản ngày càng được thị trường tin dùng, sản lượng tiêu thụ không ngừng tăng.

Với những cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô còn hạn chế, xây dựng được sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường là quá trình đòi hỏi sự kiên trì và khả năng liên tục hoàn thiện. Từ lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát chất lượng đến xây dựng thương hiệu, mỗi khâu đều ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm. Việc kết nối, quảng bá và mở rộng tệp khách hàng cũng là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp phát triển ổn định hơn.

Chị Trịnh Thị Mến, Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Vân Đồn cho biết: Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trên địa bàn ngày càng quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, chị em vẫn cần được hỗ trợ về kiến thức quản trị, ứng dụng KHCN và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Hội LHPN đặc khu sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để hội viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ, từ đó phát huy lợi thế địa phương và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ở một hướng đi khác, nghề đan len tại phường Hoàng Quế cho thấy khả năng tạo sinh kế từ sự khéo léo và sáng tạo của phụ nữ. Những sản phẩm thủ công vừa góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, vừa mở ra cơ hội phát triển kinh tế. Để duy trì sức hút, nghề đan len cũng cần sự đổi mới trong mẫu mã, cách tiếp cận khách hàng và phương thức tiêu thụ, đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng.

Chị Nguyễn Thị Cúc (Xưởng len Hồng Cúc, phường Hoàng Quế) chia sẻ: Để phát triển nghề đan móc len, ngoài sự khéo léo, tỉ mỉ, người làm nghề còn phải thường xuyên sáng tạo mẫu mã mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi mong muốn sản phẩm thủ công ngày càng được nhiều người biết đến, qua đó tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và duy trì nghề. Sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp Hội cũng là động lực để chị em tự tin hơn trong quá trình phát triển sản phẩm, kinh doanh.

Sản phẩm của Xưởng len Hồng Cúc (phường Hoàng Quế).

Dù có nhiều tiềm năng, phụ nữ khởi nghiệp vẫn cần được hỗ trợ để vượt qua những khó khăn trong quá trình phát triển như vốn, kỹ thuật, thị trường. Bên cạnh đó, việc cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình cũng đặt ra không ít thách thức đối với phụ nữ.

Từ thực tế đó, đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2026-2035 của Quảng Ninh hướng tới hỗ trợ toàn diện hơn, tập trung nâng cao năng lực quản trị, khả năng tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường và các nguồn lực cần thiết. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu trên 90% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế và khởi nghiệp; 100% cán bộ Hội chuyên trách được nâng cao năng lực thực hiện vai trò đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, đồng hành triển khai đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2026-2035 (tháng 8/2026).

Những mục tiêu này đặt ra yêu cầu để tổ chức Hội không chỉ là nơi tuyên truyền, vận động, mà còn phát huy vai trò kết nối phụ nữ với các nguồn lực hỗ trợ phù hợp. Từ việc bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý đến kết nối doanh nghiệp, ngân hàng, cơ sở đào tạo và các đơn vị chuyên môn, sự đồng hành cần hướng tới giải quyết những nhu cầu cụ thể của từng mô hình. Qua đó, phụ nữ có thêm điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và từng bước phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp.