Tận tâm vì sự tiến bộ của phụ nữ

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, chị Nguyễn Thị Hồng Hiếu (SN 1994), Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Liên Hòa, đã có nhiều đóng góp trong công tác bình đẳng giới, chăm lo, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em.

Hằng tháng, tại nhà văn hóa khu phố Trung Bản, chị Nguyễn Thị Hồng Hiếu cùng cán bộ Hội LHPN phường Liên Hòa lại dành thời gian gặp gỡ, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của hội viên phụ nữ về hôn nhân, gia đình. Có người muốn tìm hiểu chính sách, pháp luật, có người cần chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Những buổi gặp gỡ như vậy đã trở thành hoạt động thường xuyên kể từ tháng 3/2026, khi Hội LHPN phường triển khai “Tháng nghe phụ nữ nói”, hưởng ứng chương trình tiếp, tư vấn cho hội viên phụ nữ về các vấn đề hôn nhân, gia đình do Hội LHPN thành phố phát động.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hiếu chia sẻ: “Qua quá trình công tác, tôi nhận thấy nhiều chị em còn e ngại khi nói về những khó khăn trong gia đình, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền lợi của bản thân. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng gần gũi, lắng nghe để hội viên tin tưởng chia sẻ. Điều tôi mong muốn là mỗi phụ nữ đều hiểu rõ quyền lợi của mình, tự tin hơn trong cuộc sống và biết tìm đến tổ chức Hội khi cần được giúp đỡ”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Liên Hòa Nguyễn Thị Hồng Hiếu chủ trì chương trình “Tháng nghe phụ nữ nói”.

Không chỉ tổ chức tư vấn, chị Hiếu còn chú trọng duy trì các mô hình sinh hoạt, tạo không gian để hội viên chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Hiện Hội LHPN phường duy trì 5 CLB Gia đình hạnh phúc tại các khu phố Lưu Khê, Quỳnh Biểu, Trung Bản, Phong Hải và Liên Hòa, thu hút hơn 200 thành viên. Thông qua các buổi sinh hoạt, hội viên được trao đổi kỹ năng ứng xử, chăm sóc, nuôi dạy con, giải quyết mâu thuẫn và chia sẻ trách nhiệm vợ chồng. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời tạo sự gắn kết, động viên phụ nữ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Cùng với đó, chị Hiếu trực tiếp chỉ đạo 11/11 chi hội phụ nữ triển khai các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Liên Hòa thời đại mới. Năm 2026, Hội LHPN phường tổ chức hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới cho trên 100 hội viên. Nội dung tập trung vào quyền bình đẳng giữa nam và nữ, phòng chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của các thành viên trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức, từng bước xóa bỏ những định kiến về vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Hội LHPN phường Liên Hòa trao tặng quà cho gia đình anh Đỗ Đức Rồng, khu phố Vị Khê.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, chị Hiếu còn chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua việc tham mưu, phối hợp triển khai các hoạt động tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN phường phối hợp với Ngân hàng CSXH Quảng Yên giải ngân hơn 27,8 tỷ đồng cho 233 hội viên, người dân vay vốn, góp phần mở rộng sản xuất, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

Sự tận tâm của chị Hiếu còn thể hiện qua việc kết nối những tấm lòng nhân ái để chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2026, chị tích cực vận động các nữ doanh nghiệp, tiểu thương trao tặng 400 chiếc áo, tổng trị giá 100 triệu đồng. Trong đó, nổi bật là chị Trần Lệ Giang (Giám đốc Công ty TNHH YMY) trao tặng 315 áo ấm cho hội viên phụ nữ và 50 áo cho trẻ em 5 tuổi Trường Mầm non Liên Vị; chị Bùi Thị Duệ (chủ cửa hàng quần áo tại khu phố Kim Liên, phường Phong Cốc) hỗ trợ quần áo trị giá 29,5 triệu đồng... Những phần quà thiết thực đã góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình, đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong các hoạt động vì cộng đồng.