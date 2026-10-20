Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh thăm, tặng quà nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930 - 2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (2010 - 2026), chiều 19/10, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS thành phố đã đến thăm, tặng quà hai nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS thành phố, thăm hỏi, tặng quà hai nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh.

Hai bà Đào Thị Tý và Nguyễn Thị Nhin đều đã tuổi cao, sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Cả hai không có chồng, không có con, hiện cùng sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.

Tại gia đình đến thăm, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS thành phố đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của hai bà; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những cống hiến của các thế hệ thanh niên xung phong, trong đó có lực lượng nữ, đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Đây là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn của Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS thành phố, góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang thành phố đối với những người có công với cách mạng. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.