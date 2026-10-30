Gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - truyền thống ngành Than

Sáng 30/10, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức gặp mặt tri ân các đồng chí lãnh đạo thành phố Quảng Ninh, lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ; các Anh hùng Lao động, văn nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu của TKV. Dự chương trình có đồng chí Vũ Hồng Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố và lãnh đạo TKV.

TKV gặp mặt tri ân các đồng chí lãnh đạo thành phố Quảng Ninh, lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ; các Anh hùng Lao động, văn nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu của Tập đoàn.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của giai cấp công nhân Vùng mỏ, ngành Than Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ năm 1936, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của các thế hệ thợ mỏ. Phát huy truyền thống ấy, ngành Than không ngừng đổi mới, phát triển. Sản lượng khai thác hiện đạt bình quân trên 40 triệu tấn mỗi năm, tăng gấp 7 lần so với những năm đầu thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam; tạo việc làm cho trên 7 vạn lao động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công nhân ngành Than đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Quảng Ninh. Đồng chí đề nghị Tập đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống người lao động; tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng thành phố trong thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, khẳng định: Truyền thống 90 năm công nhân Vùng mỏ không chỉ là nền tảng tinh thần, động lực phát triển của ngành Than mà còn là một phần quan trọng trong lịch sử, bản sắc và sự phát triển của Quảng Ninh. Đồng chí nhấn mạnh, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Vùng mỏ trong suốt 90 năm qua, tập thể cán bộ, người lao động Tập đoàn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực đổi mới, xây dựng Tập đoàn trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, hiện đại. Qua đó, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của đất nước và thành phố Quảng Ninh.