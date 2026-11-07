Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than

Tối 7/11, tại Quảng trường 12/11 (phường Cẩm Phả), thành phố Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Về phía thành phố Quảng Ninh có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH thành phố; lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương của thành phố.

Về phía Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn. Tham gia lễ kỷ niệm còn có các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng LLVT Nhân dân, Anh hùng Lao động; các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than, Binh đoàn 19 (Bộ Quốc phòng).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố trình bày đã khẳng định: Cách đây tròn 90 năm, ngày 12/11/1936, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng vạn thợ mỏ đã vùng lên đấu tranh, làm nên thắng lợi của cuộc Tổng bãi công của công nhân Vùng mỏ. Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, suốt 90 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân và nhân dân Vùng mỏ đã đoàn kết, anh dũng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ thi đua lao động sản xuất, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố trình bày diễn văn ôn lại truyền thống.

Trong dòng chảy lịch sử của Vùng mỏ, Quảng Ninh và ngành Than đã gắn bó máu thịt, cùng nhau tạo dựng nên những giá trị đặc trưng của vùng đất và con người nơi đây. Những tầng than nằm sâu trong lòng đất đã tạo nên nguồn lực phát triển; đồng thời ý chí, trí tuệ, mồ hôi và sự hy sinh của các thế hệ thợ mỏ đã góp phần làm nên cốt cách, bản lĩnh và sức sống của Vùng mỏ hôm nay.

Từ nền tảng phát triển dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, Quảng Ninh đã kiên trì đổi mới, chuyển dịch mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian đô thị, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong quá trình chuyển đổi, ngành Than tiếp tục giữ vai trò trụ cột quan trọng, vừa đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, vừa chăm lo đời sống người lao động, thực hiện an sinh xã hội và góp phần xây dựng cộng đồng. Những nỗ lực đổi mới và phát triển đó đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo, vị thế của Quảng Ninh. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,89%; 9 tháng năm 2026 đạt 12,54%, cao nhất cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, mở ra một giai đoạn phát triển mới với vị thế, tiềm lực và trách nhiệm cao hơn. Vị thế mới càng đòi hỏi Quảng Ninh và ngành Than phải nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, cùng xác định tầm nhìn, mục tiêu và quyết tâm hành động, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thành phố, của ngành và đất nước.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: 90 năm truyền thống là tài sản tinh thần vô giá, được hun đúc bằng ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, mồ hôi và sự hy sinh của nhiều thế hệ. Những giá trị ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ và bồi đắp bằng trách nhiệm, khát vọng và những thành quả mà thế hệ hôm nay tạo dựng. Tiếp nối truyền thống ấy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Quảng Ninh cùng các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than quyết tâm đoàn kết, chung sức xây dựng vùng mỏ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thành phố Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng hoa cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lao động, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ công nhân, cán bộ ngành Than, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh. Đồng thời, khẳng định truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” được hun đúc, trở thành giá trị bền vững của công nhân và nhân dân Vùng mỏ.



"Nơi đây, nhiều cán bộ cách mạng được tôi luyện, trưởng thành qua thực tiễn cuộc sống, lao động và đấu tranh cùng công nhân, cùng nhân dân. Lịch sử ấy khẳng định mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đây là dịp tri ân các thế hệ đi trước, cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang và xác định trách nhiệm tiếp nối truyền thống cha ông trong giai đoạn phát triển mới của đất nước” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng chụp ảnh cùng lãnh đạo thành phố Quảng Ninh và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế đặt lên ngành Than những trách nhiệm lớn, đòi hỏi ngành phải chủ động đổi mới, chuẩn bị tốt hơn về con người, công nghệ và quản trị. Trước hết, ngành cần tập trung xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại và chăm lo tốt hơn cuộc sống người lao động; tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong công nghiệp; bảo đảm điều kiện làm việc an toàn; thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động. Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, tiếp cận công nghệ mới và phát triển năng lực của mình; gắn nâng cao năng suất với tăng thu nhập, quan tâm nhà ở, đời sống văn hóa, điều kiện học tập của con em công nhân.

Đông đảo cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than, Binh đoàn 19 (Bộ Quốc phòng) dự lễ kỷ niệm.

Nhấn mạnh trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, toàn ngành nâng cao năng lực dự báo, tổ chức sản xuất và cung ứng than ổn định, nhất là cho sản xuất điện; kết hợp hợp lý khai thác trong nước với nhập khẩu và dự trữ. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án ứng phó với biến động thị trường, chuỗi cung ứng, thiên tai và những gián đoạn có thể xảy ra, góp phần bảo đảm hoạt động ổn định của nền kinh tế. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát huy thế mạnh về than, khoáng sản, nghiên cứu đầu tư chế biến sâu và phát triển các loại vật liệu phù hợp. Binh đoàn 19 tiếp tục kết hợp chặt chẽ sản xuất, kinh doanh hiệu quả với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, phải đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số trong các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, vận tải và điều hành. Doanh nghiệp cần liên kết chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề; từng bước nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo, bảo trì những thiết bị phù hợp với điều kiện khai thác của Việt Nam; khuyến khích, khen thưởng xứng đáng những sáng kiến có giá trị.

Lễ kỷ niệm thu hút hơn 10.000 người tham dự, gồm các đại biểu, các thế hệ thợ mỏ cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo, gắn phát triển ngành than với bảo vệ môi trường và tương lai Quảng Ninh. Bảo vệ môi trường cần được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của mỏ; thực hiện nghiêm việc hoàn nguyên, phục hồi môi trường, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn. Quảng Ninh và các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ trong quy hoạch, tổ chức không gian phát triển; hài hòa yêu cầu khai thác với phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ; bảo vệ di sản và bảo đảm chất lượng sống của nhân dân. Chủ động chuẩn bị phương án sử dụng đất, hạ tầng sau khai thác, giữ gìn những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Vùng mỏ. Khi cơ cấu lại sản xuất, phải có phương án bố trí việc làm, bảo đảm sinh kế cho người lao động.

Tiết mục mở màn Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư. Doanh nghiệp nhà nước phải thể hiện vai trò dẫn dắt trong huy động và sử dụng nguồn lực, làm chủ công nghệ, bảo đảm cung ứng; đồng thời, tăng cường liên kết để doanh nghiệp trong nước thuộc các thành phần kinh tế cùng phát triển. Các cấp ủy bám sát thực tiễn, lãnh đạo giải quyết những vấn đề thiết yếu của đơn vị và người lao động; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những công nhân ưu tú, có tay nghề, có uy tín để tăng cường sức mạnh của tổ chức đảng ngay tại cơ sở sản xuất. Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “90 năm Hùng ca và Khát vọng” quy tụ nghệ sĩ, diễn viên các nhà hát Trung ương và Trường Đại học Hạ Long, cùng hàng nghìn diễn viên quần chúng là công nhân, thợ mỏ.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và thành phố Quảng Ninh phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc về cơ chế, quy hoạch, đầu tư và chính sách đối với người lao động theo thẩm quyền; gắn phát triển hạ tầng sản xuất với nhà ở, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, kết quả cần đạt. Các cơ quan được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra tại cơ sở, lắng nghe phản ánh để kịp thời điều chỉnh.

Đảng, Nhà nước tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của các thế hệ thợ mỏ. Phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng ngành than hiện đại, an toàn, hiệu quả; xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, góp phần củng cố sức mạnh và khả năng tự chủ của đất nước...

Các tiết mục tái hiện truyền thống của Vùng mỏ anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong lao động sản xuất.

Sau lễ kỷ niệm đã diễn ra Chương trình nghệ thuật với chủ đề “90 năm Hùng ca và Khát vọng” quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, diễn viên các nhà hát Trung ương và Trường Đại học Hạ Long, cùng hàng nghìn diễn viên quần chúng là công nhân, thợ mỏ. Sân khấu chương trình được thiết kế quy mô, hiện đại với hệ thống màn hình LED đa tầng, hiệu ứng visual 3D, âm thanh vòm và hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo nên không gian biểu diễn đa chiều, đậm chất sử thi nhưng giàu hơi thở đương đại.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Tráng ca từ mạch nguồn; Những đôi mắt di sản; Viết tiếp tương lai xanh. Mỗi chương đều gồm các đại cảnh nghệ thuật, có sự kết hợp giữa yếu tố sử thi nghệ thuật và những khúc tráng ca đất mỏ, tái hiện truyền thống của Vùng mỏ anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong lao động sản xuất, vươn lên làm chủ vùng đất, làm chủ khoa học công nghệ làm giàu cho đất nước.

Màn pháo hoa rực rỡ ﻿khép lại chương trình.

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than đã thành công tốt đẹp, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất, đặc biệt là truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” trong đội ngũ công nhân Vùng mỏ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ thợ mỏ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, vì sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì sự phát triển của ngành Than, của thành phố Quảng Ninh.