Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” trong gian khó

“Kỷ luật và đồng tâm” không chỉ là khẩu hiệu mà là truyền thống của ngành Than được hun đúc qua các thời kỳ. Đây chính là sức mạnh nội sinh để cán bộ, công nhân và Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vượt qua khó khăn, thiên tai hay đại dịch. Đối mặt với cơn bão lịch sử bão số 3 (có tên gọi là Yagi) (ngày 7/9/2024), bằng chính tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, TKV đã sớm khôi phục sản xuất, hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

Giống như các đơn vị sản xuất khác, bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh khiến Công ty CP Than Hà Tu thiệt hại nặng nề. Trong đó, nhiều cây xanh bị đổ gẫy; nhà xưởng tốc mái, đổ tường, hư hỏng; các moong khai thác bị ngập úng. Được sự chỉ đạo của của lãnh đạo Tập đoàn, ngay sau khi cơn bão đi qua, Công ty đã ban hành 3 phương án để khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, phương châm “3 tại chỗ, 4 sẵn sàng” được Công ty phát huy tối đa. Trong đó, cải tạo điều kiện kỹ thuật các tuyến đường vận chuyển, phục hồi hệ thống thoát nước, khắc phục sự cố Trạm điện 35/6kV.

Sản xuất trên khai trường Than Hà Tu được khôi phục sau bão Yagi. Ảnh chụp ngày 13/9/2024. Hoàng Huyền.

Việc cấp điện trở lại là yếu tố then chốt để Công ty sớm khôi phục sản xuất. Vì vậy, đối với hệ thống cung cấp điện tại trạm 35/6kV, Công ty đã quyết liệt chỉ đạo triển khai tập trung nhân lực, vật lực, thiết bị để khắc phục, sớm đóng điện trở lại, phục vụ sản xuất một cách nhanh nhất. Trước tình trạng thông tin liên lạc bị gián đoạn trên toàn tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh), Công ty đã cắt cử người "đến từng ngõ, gõ từng nhà" thông báo trực tiếp, vận động công nhân đi làm trở lại, đảm bảo nhân lực tham gia khắc phục hậu quả. Qua đó, Công ty đã huy động tối đa cán bộ, công nhân, lao động làm việc 3 ca liên tục để sớm đóng điện trạm 35/6kV cung cấp cho toàn Công ty. Bằng tinh thần kỷ luật và đồng tâm, ý chí vượt khó của thợ mỏ, cùng chỉ đạo sát sao của TKV và Công ty, trạm điện đã sớm được khôi phục trở lại. Cùng với việc khắc phục trạm điện, Công ty đã huy động cán bộ, công nhân thu dọn cây đổ, vệ sinh môi trường, gia cố nhà xưởng... Công ty cũng chủ động khắc phục các công trình bị sập đổ phục vụ trực tiếp cho sản xuất như: Trạm y tế, kho than, kho vật tư, nhà điều hành, phân xưởng...

Công nhân Công ty CP Than Vàng Danh sửa chữa thiết bị sản xuất trong lò.

Đặc biệt, Công ty đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, cấp phát thực phẩm, nước uống, áo mưa... cho công nhân, lao động thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả cơn bão Yagi tại từng vị trí sản xuất, qua đó, không chỉ thể hiện sự quan tâm chăm lo đối với thợ mỏ, mà còn tạo động lực để họ yên tâm, nỗ lực, hăng hái thực hiện nhiệm vụ.

Bằng chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công nhân, lao động và tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, chỉ sau 4 ngày cơn bão đi qua, Công ty đã nhanh khôi phục được điện lưới, đồng thời tổ chức sản xuất trở lại, sản lượng các chỉ tiêu đạt được. Trong đó, đất đá vận chuyển đạt 1.845m3; than nguyên khai sản xuất được 1.447 tấn; tiêu thụ than đạt 3.229 tấn; doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng.

Những khó khăn đơn vị trải qua sau cơn bão Yagi đã thêm hun đúc tinh thần đoàn kết, quyết tâm, ý chí của cán bộ, công nhân, lao động. Chính truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm" của người thợ là chìa khóa giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn nhằm sớm ổn định nhịp độ sản xuất.

Đầu ca 2 ngày 10/9/2024, hoạt động sản xuất của Công ty Than Nam Mẫu cơ bản khôi phục trở lại.

Công ty Than Nam Mẫu là một trong những đơn vị khai thác hầm lò của TKV chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão Yagi. Nhiều hệ thống điện, mái tôn, công trình, kiến trúc, cây xanh tại các khu vực hiện trường, nhà xưởng, kho, bến bãi sản xuất bị hư hỏng nặng. Trong hầm lò, một số vật tư, thiết bị, như: Động cơ máng cào, động cơ băng tải, quạt gió, bơm nước, máy khoan, chi tiết thủy lực giá chống bị hư hỏng do đặt trong khu vực tạm dừng sản xuất và vùng trũng bị ngập úng nước cục bộ. Ngoài ra, cây xanh bị thiệt hại nặng do bị sạt lở, sập đổ, phá hủy và vùi lấp hoàn toàn. Ước tính thiệt hại do bão gây ra hơn 60 tỷ đồng.

Ông Tạ Đăng Đại, Giám đốc Công ty Than Nam Mẫu, cho biết: Giống như nhiều đơn vị khác, bão Yagi khiến cho mất điện toàn bộ nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất. Thêm vào đó, tình trạng thông tin liên lạc bị gián đoạn khiến cho việc điều hành sản xuất càng gặp thêm khó khăn. Thế nhưng, hơn lúc nào, càng khó khăn thì tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” được hun đúc của qua nhiều thế hệ càng được phát huy. Trên cơ sở đó, Công ty cũng lên kế hoạch khắc phục đến đâu sẽ tổ chức hoạt động sản xuất đến đó.

Trong 3 ngày cao điểm, Công ty đã huy động gần 3.400 nhân công tham gia khắc phục mưa bão. Trong đó, tập trung xử lý thông gió, kiểm soát khí mỏ, kiểm tra các điều kiện của từng gương lò thông gió, vị trí bơm nước tại các khu vực ngập nước cục bộ... Đến đầu ca 2 ngày 10/9, hoạt động sản xuất của Công ty cơ bản khôi phục trở lại. Từ ngày 11/9, tỷ lệ công nhân đi làm trở lại đạt trên 85%.

Tính từ đầu năm 2024 đến hết ngày 18/9, Công ty đã sản xuất được hơn 1,64 triệu tấn than, đạt 68,6% kế hoạch năm. Doanh thu của Công ty đạt gần 2.400 tỷ đồng. Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất, khuyến khích công nhân tăng ca, tăng sản lượng than nhằm bù lại sản lượng thiếu hụt do bị gián đoạn sản xuất trong đợt cơn bão Yagi.

Yagi là cơn bão mạnh nhất lịch sử. Vì vậy, dù đã chủ động ứng phó nhưng cơn bão sức tàn phá lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các đơn vị trong TKV. Theo thống kê của TKV, cơn bão đã khiến cho 100% đơn vị sản xuất của TKV phải tạm dừng sản xuất do mất điện, hơn 80.000 thợ mỏ bị gián đoạn công việc, gần 1.400 ha cây trồng cải tạo phục hồi môi trường ở các bãi thải mỏ bị hư hỏng; gần 90.060 cây cảnh quan, cây bóng mát ở các khu vực bị gãy đổ; hơn 650 nghìn m2 kho than bị bung tốc bạt che chắn; 230.000 m2 mái che các nhà xưởng, kho tàng bị hư hại; trên 4.000 m tường rào đổ sập sạt... Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, cột điện bị cây đổ, trạm điện bị hư hỏng. Đó là những thiệt hại chưa từng có đối với các đơn vị ngành Than – Trụ cột trong việc đảm bảo việc làm cho người lao động, thu ngân sách và an ninh năng lượng của Quảng Ninh và đất nước.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV (thứ hai, bên trái) chỉ đạo công tác khắc phục ảnh hưởng bão số 3 tại Công ty CP Than Núi Béo.Ảnh chụp nagfy 11/9/2024

Trước những thiệt hại này, nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho TKV và các đơn vị đó là vừa khẩn trương khắc phục hậu quả, vừa nhanh chóng khôi phục sản xuất. Ngay sau khi cơn bão đi qua, lãnh đạo Tập đoàn đã chia thành 3 đoàn chỉ đạo trực tiếp tại những đơn vị sản xuất hầm lò, lộ thiên chủ lực, có sản lượng khai thác lớn của TKV gồm: Công ty Than Mạo Khê, Uông Bí, Nam Mẫu, Vàng Danh, Hòn Gai, Hà Lầm, Hà Tu, Núi Béo. Lãnh đạo TKTV yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quyết tâm khắc phục hậu quả của bão số 3 trong thời gian nhanh nhất vừa tập trung khôi phục sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, người đứng đầu TKV, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thường trực tại mỏ để trực tiếp khắc phục, xử lý các sự cố một cách nhanh nhất. Đặc biệt, các mỏ hầm lò phải duy trì củng cố năng lực các máy phát điện, kiểm tra tình trạng các cửa phai chắn nước, hệ thống thoát nước trong lò; kiểm tra, rà soát, củng cố các khu vực, vị trí xung yếu; triển khai phương án thủ tiêu sự cố, chống ngập mỏ. Các đơn vị trong TKV hỗ trợ nhân lực, thiết bị cho nhau để đáp ứng công tác bơm thoát nước mỏ, thông gió trong điều kiện chưa có lưới điện hoặc lưới điện hoạt động chưa ổn định. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân chỉ đạo, bằng mọi cách, các đơn vị phải bảo vệ an toàn cho hệ thống hầm bơm và trạm điện, nơi được coi là “trái tim” của mỏ hầm lò.

Thợ mỏ Than Thống Nhất bắt tay sản xuất ngay sau bão, phấn đấu hoàn thành sản lượng được giao.

Cùng với việc động viên, củng cố tinh thần vượt khó, khẩn trương khắc phục ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão, người đứng đầu Tập đoàn cũng chỉ đạo Tổ chức công đoàn rà soát, thống kê những gia đình công nhân bị thiệt hại do bão số 3, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ để người lao động ổn định cuộc sống.

Hơn lúc hết, truyền thống, ý chí và tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ là trở thành sức mạnh nội sinh. Các đơn vị đã huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần hỗ trợ giúp đỡ nhau. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm 3 trước, 4 tại chỗ.

Trong đó, một trong những khó khăn lớn nhất là thiếu điện lưới quốc gia để phục vụ sản xuất. Vì vậy, để duy trì hoạt động của hầm bơm thoát nước mỏ, các mỏ chưa được cấp điện lưới trở lại hoặc cấp chưa ổn định như: Mạo Khê, Uông Bí, Vàng Danh, Hòn Gai, Núi Béo, Hà Lầm... đều sử dụng các hệ thống máy phát điện công suất lớn. Đồng thời, khẩn trương củng cố năng lực các máy phát điện, kiểm tra tình trạng các cửa phai chắn nước, các hệ thống thoát nước trong lò; kiểm tra, rà soát, củng cố các khu vực, các vị trí xung yếu; triển khai phương án thủ tiêu sự cố, chống ngập mỏ, có tiến độ thời gian cụ thể; tăng cường bơm thoát nước, hệ thống máy phát điện đáp ứng công tác bơm thoát nước mỏ, thông gió trong điều kiện chưa có lưới điện hoặc lưới điện hoạt động chưa ổn định.

Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin trao đổi giải pháp khấu nâng nền, giảm tỷ lệ cắt đá trong quá trình khai thác lò chợ cơ giới hoá 1,2 triệu tấn/năm. Ảnh: Hoàng Yến

Bằng quyết tâm, kỷ luật và đồng tâm của những người thợ, các mỏ đã từng bước khắc phục sự cố, lần lượt hoạt động trở lại, ổn định sản xuất. Trong đó, ngay khi có điện lưới trở lại từ tối ngày 8/9, Công ty Than Quang Hanh đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị bơm nước, thông gió và nhanh chóng sản xuất trở lại. Chỉ sau 3 ngày, sản lượng than của Công ty đạt trên 3.000 tấn. Tiếp đó, sáng ngày 9/9, Công ty Than Thống Nhất đã khôi phục điện lưới. Công ty sản xuất đạt trên 6.210 tấn than trong 2 ngày khi có điện trở lại. Bên cạnh đó, ngay trong ngày đầu tiên khôi phục sản xuất, Than Mông Dương đã tổ chức sản xuất bình thường với tỷ lệ lao động đi làm đạt cao với sản lượng đạt trên 4.200 tấn than; Than Khe Chàm sản xuất đạt trên 5.200 tấn than; Than Hạ Long sản xuất đạt trên 5.500 tấn than. Than Dương Huy sản xuất đạt gần 6.000 tấn…

Các đơn vị sản xuất lộ thiên, kho vận, sàng tuyển, chế biến kinh doanh than cũng giữ được sự ổn định của toàn bộ hệ thống sản xuất, khẩn trương khắc phục hậu quả của bão, nhanh chóng sản xuất trở lại.

Song hành cùng nhiệm vụ khắc phục hậu quả của bão, khôi phục sản xuất, công tác chăm lo cho cán bộ, công nhân, lao động được TKV đặc biệt quan tâm. Trong đó, TKV đã hỗ trợ 7 tỷ đồng động viên, thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình có người thân bị thiệt mạng, các gia đình bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản do bão sớm khắc phục khó khăn. Đồng thời, trích Quỹ Phúc lợi năm 2024 hỗ trợ 20 tỷ đồng cho người lao động các đơn vị bị thiệt hại do bão gây ra. Ngoài ra, Công đoàn TKV đã động viên CNLĐ bị thương 5 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ gia đình bị thiệt hại về nhà ở 2 triệu đồng/gia đình… với tổng số tiền chi hỗ trợ doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động trong ngành TKV thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra là 30,652 tỷ đồng. Việc động viên, hỗ trợ kịp thời giúp người lao động nhanh chóng ổn định tinh thần, cuộc sống và yên tâm gắn bó làm việc với doanh nghiệp.

Tinh thần "Kỷ luật và đồng tâm” đã được hun đúc trong đấu tranh, kết tinh qua những chặng đường lịch sử và trở thành giá trị truyền thống bền vững của giai cấp công nhân Vùng mỏ - ngành Than. Dù đối mặt với bất cứ khó khăn thiên tai hay đại dịch, cán bộ, công nhân ngành Than vẫn sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua gian khó, phát huy trí tuệ, làm chủ công nghệ, đóng góp vào sự phát triển của ngành Than và xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thực hiện: Cao Quỳnh

Trình bày: Vũ Đức