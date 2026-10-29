Trao giải cuộc thi sáng tác các tác phẩm VHNT kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than

Chiều 29/10, tại phường Bãi Cháy, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2026).

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải ở thể loại nhiếp ảnh.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang của công nhân Vùng mỏ; phản ánh đời sống lao động, sản xuất và sự phát triển của ngành Than - Khoáng sản trong thời kỳ mới, không ngừng lan tỏa truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Cuộc thi được phát động từ tháng 3/2026 với 3 thể loại: Văn học (tiểu thuyết, tập truyện ngắn, tập bút ký văn học), nhiếp ảnh (ảnh đơn, ảnh bộ) và âm nhạc (ca khúc, hợp xướng).

Ban Tổ chức đã tiếp nhận 921 tác phẩm dự thi từ các văn nghệ sĩ ở Trung ương, địa phương đến cán bộ, công nhân lao động đang trực tiếp công tác tại các đơn vị thành viên TKV, gồm 766 tác phẩm nhiếp ảnh (720 ảnh đơn, 46 bộ ảnh); 134 tác phẩm âm nhạc và 21 tác phẩm văn học.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi đạt chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật. Các tác phẩm bám sát chủ đề, khắc họa sinh động hình tượng người thợ mỏ với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần lao động sáng tạo, kiên cường vượt khó, đồng thời phản ánh quá trình đổi mới, hiện đại hóa của ngành Than - Khoáng sản và những đóng góp của ngành đối với sự phát triển của Quảng Ninh và đất nước.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải ở thể loại văn học.

Ở mảng văn học, nhiều tập sách, tiểu thuyết và bút ký được đầu tư công phu, khắc họa sâu sắc đời sống văn hóa và số phận của người thợ vùng than. Mảng âm nhạc để lại dấu ấn với những giai điệu hào hùng, tươi mới, lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu đời của người lao động. Các tác phẩm ảnh mang hơi thở thực tế sống động, bắt trọn những khoảnh khắc lao động đẹp nơi tầng than, gương lò và nhịp sống văn hóa sôi nổi của người thợ mỏ hôm nay.

Ban Giám khảo đã chọn và trao giải cho 27 tác phẩm thuộc 3 thể loại. Cụ thể: Về nhiếp ảnh có 11 tác phẩm được trao giải (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích). Về âm nhạc có 10 tác phẩm được trao giải (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích). Về văn học có 6 tác phẩm được trao giải (1 giải Nhất thể loại bút ký, 1 giải Nhì cho bút ký, 1 giải Nhì cho tập truyện ngắn, 2 giải Ba cho tiểu thuyết và 1 giải Khuyến khích cho tiểu thuyết).

Trong đó, giải Nhất thể loại nhiếp ảnh thuộc về tác phẩm ảnh đơn “Chung sức bên gương than” của tác giả Nguyễn Văn Cường; giải Nhất thể loại âm nhạc thuộc về ca khúc “Than Khoáng sản Việt Nam - Bản hùng ca mới” của tác giả Trịnh Tuấn Khanh; giải Nhất thể loại văn học thuộc về tác phẩm bút ký “Theo chân người thợ mỏ” của tác giả Nguyễn Cao Thâm (bút danh Cao Thâm).

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải ở thể loại âm nhạc.

Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026) không chỉ ghi nhận những thành quả sáng tạo của các văn nghệ sĩ mà còn góp phần kết nối hoạt động văn học, nghệ thuật với thực tiễn lao động, sản xuất; tôn vinh hình tượng người thợ mỏ, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động và làm giàu thêm bản sắc văn hóa TKV.