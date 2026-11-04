Công ty Cảng (Binh đoàn 19) tuyên dương thợ mỏ tiêu biểu

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2026), chiều 3/11, Công ty Cảng (Binh đoàn 19) tổ chức chương trình tuyên dương thợ mỏ tiêu biểu xuất sắc, kết hợp hội diễn nghệ thuật quần chúng và trao giải các hoạt động thi đấu thể thao.

Lãnh đạo Công ty Cảng tuyên dương, khen thưởng 8 thợ mỏ tiêu biểu xuất sắc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, Công ty Cảng không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, chăm lo đời sống người lao động.

Giai đoạn 2021-2025, các chỉ tiêu, kế hoạch, nhất là một số chỉ tiêu như nhập, xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, tiền lương, thu nhập bình quân đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, năm 2026, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu dự kiến đạt: Tiếp nhận 4,2 triệu tấn, bằng 101,6% kế hoạch năm (tăng 1,5 lần); tiêu thụ than 4,6 triệu tấn, bằng 103,4% kế hoạch năm (tăng 1,2 lần); doanh thu trên 9.000 tỷ đồng (tăng 1,3 lần); lợi nhuận trên 35 tỷ đồng; nộp ngân sách 61 tỷ đồng (tăng 1,2 lần); tiền lương bình quân trên 25 triệu đồng/người/tháng, bằng 121% kế hoạch năm (tăng 1,6 lần); thu nhập bình quân trên 29 triệu đồng/người/tháng, bằng 135% kế hoạch năm (tăng 1,8 lần).

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại hội diễn nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2026), Công ty Cảng đã tuyên dương, khen thưởng 8 thợ mỏ tiêu biểu xuất sắc, những cá nhân có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng và phát triển Công ty.

Đây là sự ghi nhận kịp thời, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, niềm tự hào của người thợ mỏ trong phong trào thi đua lao động sản xuất, thiết thực chào mừng dấu mốc 90 năm truyền thống Công nhân Vùng mỏ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại các môn thi đấu thể thao.

Hưởng ứng Tuần Văn hóa Việt Nam, Công ty cũng tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2026. Hội diễn đã thu hút hơn 100 diễn viên tham gia với nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống công nhân Vùng mỏ.

Dịp này, Công ty cũng tổng kết trao giải cho các đội đạt thành tích cao trong thi đấu thể thao và công bố Quyết định hỗ trợ 23 công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 46 triệu đồng.