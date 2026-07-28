Giữ vững bình yên sông nước tại Cảng cao cấp Ao Tiên

Cảng cao cấp Ao Tiên (Công ty TNHH 1 TV Du Lịch Mai Quyền nằm trên địa bàn đặc khu Vân Đồn) đang là một trong những điểm sáng của cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” ở Quảng Ninh, góp phần xây dựng hình ảnh một cảng biển văn minh, an toàn và thân thiện.

Thực tế cho thấy, lượng tàu cao tốc và hành khách qua Cảng cao cấp Ao Tiên tăng mạnh vào các dịp cuối tuần, nghỉ lễ và mùa du lịch hè năm 2026. Theo đó, từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đi qua cảng là trên 500.000 người. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là nguy cơ phát sinh các vi phạm về ATGT đường thủy nếu doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện hoặc hành khách thiếu ý thức tuân thủ quy định pháp luật.

Ông Lê Minh Mạnh, Quản lý Cảng cao cấp Ao Tiên, Công ty TNHH 1 TV Du Lịch Mai Quyền cho biết: “Chúng tôi xác định việc xây dựng văn hóa giao thông trên sông nước trước hết phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Do vậy, đối với đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng và nhân viên phục vụ trên tàu, văn hóa giao thông được thể hiện bằng việc tuyệt đối tuân thủ các quy trình kỹ thuật, kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, hướng dẫn hành khách sử dụng áo phao, xử lý tình huống chuyên nghiệp và đặt sự an toàn của hành khách lên trên hết. Đối với doanh nghiệp vận tải, đó là trách nhiệm đầu tư phương tiện đạt tiêu chuẩn, bảo dưỡng định kỳ, không chạy theo lợi nhuận mà xem nhẹ các quy định về an toàn”.

Lực lượng CSGT hướng dẫn lái tàu cách đặt, bố trí hệ thống đèn và các trang thiết bị trên tàu để đảm bảo an toàn nhất.

Đối với hành khách, văn hóa giao thông không chỉ là chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên phục vụ mà còn là sự chủ động bảo vệ chính mình. Việc xếp hàng lên tàu, không chen lấn, không mang theo hàng hóa nguy hiểm, mặc áo phao đúng quy định và không gây mất trật tự trên tàu là những hành động nhỏ nhưng góp phần tạo nên môi trường giao thông văn minh.

Để cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” đi vào chiều sâu, công tác tuyên truyền của Cảng cao cấp Ao Tiên được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phù hợp. Tại khu vực nhà ga và cầu cảng, đơn vị đã duy trì hệ thống bảng điện tử, pano, áp phích, phát thanh hướng dẫn về ATGT đường thủy, xây dựng các video tuyên truyền ngắn phát tại khu vực phòng chờ, phổ biến quy định pháp luật và kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố. Mỗi cán bộ, nhân viên làm việc tại cảng đã trở thành những tuyên truyền viên, hướng dẫn hành khách thực hiện đúng các quy định trước khi lên tàu.

Song song với tuyên truyền là công tác kiểm tra, giám sát. Lực lượng CSGT Đường thuỷ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, giấy phép của người điều khiển, thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, thiết bị thông tin liên lạc và việc chấp hành quy trình xuất bến. Những trường hợp vi phạm phải đã bị xử lý nghiêm minh, công khai từ đó nâng cao tính răn đe, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách.

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý cũng được đẩy mạnh. Hệ thống camera giám sát, kiểm soát vé điện tử, theo dõi hành trình phương tiện, cập nhật thông tin thời tiết và cảnh báo từ xa đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế các nguy cơ mất an toàn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách của Cảng cao cấp Ao Tiên.

Lực lượng CSGT thuỷ tuyên truyền quy định ATGT cho lái tàu.

“Với hơn 60 phương tiện, có sức chở từ 40 đến trên 300 ghế ngồi, Cảng cao cấp Ao Tiên không chỉ là điểm trung chuyển giao thông mà còn là hình ảnh đầu tiên của nhiều du khách khi đến với đặc khu Vân Đồn. Vì vậy, mỗi hành động văn minh, mỗi nụ cười thân thiện, mỗi chuyến tàu xuất bến đúng quy trình, an toàn sẽ góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh chuyên nghiệp và hiện đại. Điều đó cũng phù hợp với định hướng phát triển hệ thống cảng phục vụ du lịch biển, đảo của Vân Đồn trong quy hoạch phát triển địa phương”, ông Lê Minh Mạnh cho biết thêm.

Xây dựng “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tại Cảng cao cấp Ao Tiên không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng hay đơn vị quản lý cảng mà là trách nhiệm chung của doanh nghiệp vận tải, thuyền viên và mỗi hành khách. Khi ý thức được nâng lên, kỷ cương được giữ vững và các quy định pháp luật được chấp hành nghiêm túc, mỗi chuyến tàu rời bến sẽ là một hành trình an toàn, góp phần xây dựng Cảng cao cấp Ao Tiên trở thành cảng biển văn minh, hiện đại, xứng đáng là cửa ngõ du lịch biển, đảo của đặc khu Vân Đồn và tỉnh Quảng Ninh.