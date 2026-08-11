Hà Tĩnh: Xe tải cẩu tông 4 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ

Khi đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã ba gần cổng chính dẫn vào Công ty Formosa Hà Tĩnh, nhiều xe máy bất ngờ bị xe tải cẩu tông từ phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại khu vực đèn tín hiệu giao thông gần cổng chính Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào khoảng 7h ngày 11/8 tại khu vực đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 1, trước cổng chính Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa Hà Tĩnh), phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ quốc lộ 1 với đường vào Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Lúc này, chiếc xe tải cẩu mang BKS biển số 72C - 105.xx lưu thông hướng từ Hà Tĩnh đi Quảng Trị đi tới, tông vào phía sau 4 xe máy. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Hoành Sơn nhanh chóng có mặt, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý vụ tai nạn và điều tiết giao thông.