Giải cứu xe cứu thương mắc kẹt do sạt lở trên Quốc lộ 217

Sáng 18/9, hơn 100m3 đất đá từ taluy dương sạt xuống Km 138+400 Quốc lộ 217, đoạn qua xã Quan Sơn, khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc. Một xe cứu thương đang làm nhiệm vụ bị sa bánh, mắc kẹt giữa lớp bùn đất.

Xe cứu thương mắc kẹt giữa bùn đất tại Km 138+400, Quốc lộ 217.

Nhận được thông tin, Công an xã Quan Sơn phối hợp với các lực lượng cơ sở huy động 12 cán bộ, chiến sĩ, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến hiện trường, hỗ trợ đưa xe cứu thương ra khỏi điểm sạt lở.

Sau khi giải cứu xe, lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện qua khu vực, đồng thời giải tỏa các phương tiện bị ùn ứ.

Máy móc được huy động thu dọn bùn đất để khôi phục giao thông trên Quốc lộ 217.

UBND xã Quan Sơn huy động 2 máy xúc và 1 máy xúc lật thu dọn bùn đất trên mặt đường. Hiện giao thông qua Km 138+400 Quốc lộ 217 đã tạm thời được khôi phục.

Lực lượng Công an xã Quan Sơn túc trực, hướng dẫn phương tiện qua khu vực sạt lở.

Do mưa còn diễn biến phức tạp, nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn còn, Công an xã Quan Sơn và các lực lượng tại chỗ tiếp tục bố trí người cảnh giới, bảo đảm an toàn cho phương tiện và hoạt động khắc phục.