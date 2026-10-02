Khởi tố tài xế taxi buồn ngủ tông đôi nam nữ rồi bỏ trốn

Nguyễn Văn Thiệu lái taxi trong tình trạng buồn ngủ, tông vào xe máy khiến một người tử vong, một người bị thương rồi rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiệu về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” sau khi người này điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một người tử vong, một người bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 23h10 ngày 17/9, tại Km3+200 đường Nguyễn Tất Thành, thuộc TDP Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô chưa xác định được biển kiểm soát và xe mô tô biển kiểm soát 88D1-410.79 do anh H.V.D. (SN 2006, trú tại phường Vĩnh Phúc) điều khiển, chở phía sau chị H.T.H. (SN 2006, trú tại phường Vĩnh Phúc).

Sau va chạm, anh D. và chị H. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu. Do bị thương nặng, anh D. tử vong tại bệnh viện. Xe mô tô bị hư hỏng.

Nguyễn Văn Thiệu tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) phối hợp với Phòng CSGT triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm phương tiện và tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 1h ngày 18/9, lực lượng chức năng xác định ô tô liên quan vụ tai nạn mang biển kiểm soát 88H-037.45 do Nguyễn Văn Thiệu điều khiển.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thiệu khai là lái xe taxi. Khoảng 23h ngày 17/9, khi điều khiển ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành, đến Km3+200, do buồn ngủ, Thiệu đã đâm vào phía sau xe máy.

Theo lời khai của Thiệu tại cơ quan điều tra, sau khi nghe tiếng va chạm mạnh và biết xảy ra tai nạn, do lo sợ phải chịu trách nhiệm, người này không dừng xe mà tiếp tục lái ô tô rời khỏi hiện trường.

Thiệu lái xe đến khu vực nhà hàng GoGi trên đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Phúc thì ô tô bị hư hỏng, không thể tiếp tục di chuyển. Sau đó, Thiệu bỏ lại xe, đi bộ đến một nhà nghỉ gần đó ngủ.

Đến khoảng 10h ngày 18/9, Thiệu đến cơ quan điều tra trình diện và làm việc.