Nguy cơ mất an toàn từ xe tải trọng lớn

Trên địa bàn thành phố đang triển khai nhiều dự án, công trình xây dựng, kéo theo nhu cầu vận chuyển đất, đá, vật liệu phục vụ thi công tăng cao. Sự gia tăng phương tiện, đặc biệt là xe tải trọng lớn, đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý, tổ chức giao thông. Bởi nếu không được kiểm soát chặt chẽ, chính những tuyến đường phục vụ các dự án có thể trở thành điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Tại phường Hoàng Quế, thời gian qua, người dân phản ánh tình trạng nhiều xe tải trọng lớn hoạt động qua khu dân cư để phục vụ công trình. Từng đoàn phương tiện nối nhau lưu thông, trong đó có thời điểm mật độ xe tăng cao theo tiến độ thi công. Với đặc thù đường giao thông qua khu dân cư, việc xe tải trọng lớn hoạt động liên tục đặt ra yêu cầu phải tổ chức, kiểm soát chặt chẽ hơn về tốc độ, thời gian và hành trình.

Đáng chú ý, những phản ánh từ cơ sở cho thấy việc quản lý phương tiện vận chuyển vật liệu cần được thực hiện ngay từ khi xây dựng phương án thi công, thay vì chỉ xử lý khi người dân kiến nghị hoặc khi phát sinh vi phạm. Sau khi vấn đề được phản ánh tới lực lượng CSGT, phương tiện tại khu vực đã có sự điều chỉnh, chạy chậm hơn, đi đúng phần đường, làn đường. Điều này cho thấy công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự giao thông tại những địa bàn có hoạt động vận tải lớn.

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện vận chuyển đất tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoành Bồ 1 và bên phải tuyến nối Cẩm Phả.

Theo Trung tá Nhâm Tùng Lâm, cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh, số lượng phương tiện vận chuyển tăng cao chủ yếu do yêu cầu tiến độ của các công trình. Lực lượng CSGT đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Một vấn đề khác cần đặc biệt quan tâm là hoạt động vận chuyển đất phục vụ công trình thi công nút giao đấu nối tạm từ Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoành Bồ 1 và bên phải tuyến nối Cẩm Phả tại Km0+400, đấu nối với bên phải Quốc lộ 279 tại Km7+668, xã Thống Nhất.

Tại đây, các xe vận chuyển đất có tải trọng lớn hoạt động với mật độ cao, liên tục ra vào khu vực thi công và rẽ vào tuyến đường dẫn lên cao tốc Hạ Long - Móng Cái. Đây là vị trí cần được đặc biệt lưu ý bởi các phương tiện vận tải từ công trường phải chuyển hướng, trong khi tuyến đường dẫn có nhiều phương tiện lưu thông.

Anh Nguyễn Văn Ninh, lái xe khách thường xuyên qua khu vực này, cho biết: Việc xe tải lớn ra vào liên tục khiến các phương tiện khác phải chủ động giảm tốc độ, quan sát và xử lý tình huống khi xe chuyển hướng. Từ thực tế này, việc bố trí lực lượng điều tiết giao thông trong những thời điểm xe vận chuyển hoạt động với mật độ cao là rất cần thiết.

Để kiểm soát tình hình, Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm. Trung tá Nguyễn Hồng Đức, cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 2, cho biết, việc kiểm tra tập trung vào các hành vi có nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá tải và các vi phạm khác trong quá trình vận chuyển.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với phương tiện và lái xe. Phải kiểm soát tải trọng, tốc độ, điều kiện kỹ thuật của xe, tuyệt đối không vì yêu cầu tiến độ mà để lái xe chạy nhanh, vượt ẩu hoặc vi phạm quy định. Lái xe cần được quán triệt rõ tuyến đường, các điểm nguy hiểm và yêu cầu giảm tốc độ khi qua khu dân cư, điểm giao cắt.

Đẩy nhanh tiến độ dự án là yêu cầu chính đáng, nhưng tiến độ không thể đánh đổi bằng an toàn giao thông. Khi hoạt động vận chuyển được tổ chức khoa học, phương tiện được kiểm soát chặt, các điểm đấu nối được điều tiết và những vi phạm được xử lý nghiêm, giao thông trên các tuyến đường phục vụ dự án sẽ được bảo đảm an toàn hơn trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.