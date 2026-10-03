Lắp đặt thêm biển cảnh báo giao thông trên đèo dốc để phòng ngừa tai nạn tại xã Thạch An

Nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành luật cho người điều khiển phương tiện, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh triển khai khảo sát, lắp đặt bổ sung các biển cảnh báo tại những “điểm đen”, cung đường đèo dốc nguy hiểm trên địa bàn.

Hệ thống giao thông tại các tuyến đường đèo, dốc trên địa bàn tỉnh đóng vai trò huyết mạch nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với các lái xe mới, chưa có nhiều kinh nghiệm điều khiển phương tiện qua các cung đường quanh co, khuất tầm nhìn.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hoàn thành việc lắp đặt mới 1 biển cảnh báo tại khu vực Km 79 + 280 trên Quốc lộ 4A, thuộc địa phận xã Thạch An.

Trước thực trạng đó, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông chủ động phối hợp rà soát, khảo sát thực tế toàn tuyến. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các vị trí trọng yếu, tiềm ẩn nguy cơ cao, xây dựng phương án bố trí, lắp đặt biển cảnh báo phù hợp với thực tế giao thông.

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát giao thông hoàn thành việc lắp đặt mới 1 biển cảnh báo tại khu vực Km 79 + 280 trên Quốc lộ 4A, thuộc địa phận xã Thạch An.

Việc bổ sung kịp thời hệ thống biển báo tại những đoạn đường hiểm trở giúp người điều khiển phương tiện thuận tiện quan sát, nhận diện từ xa tính chất nguy hiểm của cung đường đèo dốc quanh co. Qua đó, tài xế chủ động giảm tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường quy định và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao thông.

Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông mà còn là giải pháp căn cơ nhằm phòng ngừa, hạn chế tối đa các sự cố và tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua các tuyến đường đèo, dốc.