Điều tra vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại phường Nam Gia Nghĩa

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong xảy ra sáng 2/10 tại phường Nam Gia Nghĩa.

Ảnh chụp màn hình 2/10/2026

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, ông L.T.T. (SN 2002), trú tại thôn 4, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 49A-801.XX từ khu vực Bến xe liên tỉnh Gia Nghĩa về hướng trung tâm Gia Nghĩa.

Khi đến khu vực trước một cửa hàng phụ tùng, thuộc tổ dân phố 7, phường Nam Gia Nghĩa, xe bán tải di chuyển vào khu vực trước cửa hàng để quay đầu. Cùng thời điểm này, một người đàn ông đang ngồi bên lề đường gần khu vực xe di chuyển.

Hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân gần hiện trường cho thấy, khi xe bán tải tiến vào sân và thực hiện quay đầu, phương tiện di chuyển đến vị trí người đàn ông đang ngồi. Sau đó, xe tiếp tục di chuyển qua khu vực này. Khi xe rời khỏi vị trí, người đàn ông ngồi dậy một lúc rồi nằm bất động.

Phát hiện vụ việc, tài xế cùng người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đắk Nông cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện danh tính nạn nhân chưa được xác định.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận thông tin, trích xuất hình ảnh camera để phục vụ xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.