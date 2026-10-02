Va chạm giữa xe khách và sơ mi rơ moóc trên Quốc lộ 4D gây ùn ứ giao thông cục bộ

Khoảng 13 giờ 10 phút ngày 30/9, trên Quốc lộ 4D, đoạn qua thôn Vù Lùng Sung, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe khách và xe đầu kéo sơ mi rơ moóc, khiến giao thông bị ùn ứ cục bộ.

Theo đó, xe khách mang biển kiểm soát 29E-433.48 lưu thông theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Sa Pa đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo sơ mi rơ moóc mang biển kiểm soát 88C-202.58 di chuyển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ va chạm giao thông.

Vụ va chạm làm phần đuôi xe khách bị hư hỏng. Rất may không gây thiệt hại về người.

Vụ va chạm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ trong thời gian ngắn.

Quốc lộ 4D là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, nhiều đoạn đèo dốc, khúc cua hẹp và tầm nhìn hạn chế. Để bảo đảm an toàn giao thông, các lái xe cần giảm tốc độ khi qua khu vực đèo núi, chủ động quan sát, đi đúng phần đường, làn đường và đặc biệt chú ý tại các vị trí cua khuất tầm nhìn.

Việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và người đi đường mà còn hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, ùn tắc trên tuyến Quốc lộ 4D.