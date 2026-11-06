Huấn luyện viên Bayern Munich Vincent Kompany sắp bình phục hoàn toàn sau sự cố ngã quỵ

Ngày 6/11, trợ lý huấn luyện viên Aaron Danks cho biết, huấn luyện viên trưởng Bayern Munich Vincent Kompany đang hồi phục tích cực và có thể sớm trở lại làm việc sau 2 tuần vắng mặt vì sự cố ngã quỵ trong một buổi tập.

Trợ lý HLV Bayern Munich Aaron Danks chỉ đạo các cầu thủ trong trận đấu giữa Bayern Munich và 1. FC Magdeburg tại Cúp Quốc gia Đức ở Munich, Đức, ngày 28/10/2026. Ảnh: AP

Ngày 23/10, Kompany bất ngờ ngã quỵ khi tham dự buổi tập của đội dự bị Bayern Munich. Ông phải nhập viện điều trị tình trạng kích ứng màng não, gây viêm các mô bao quanh não hoặc tủy sống. Sau khi xuất viện, chiến lược gia người Bỉ tiếp tục nghỉ ngơi và hồi phục tại nhà.

Trợ lý Aaron Danks cho biết ông đã có một số cuộc điện thoại trao đổi với Kompany và nhận thấy tình trạng sức khỏe của huấn luyện viên trưởng đang tiến triển tốt.

“Tôi đã có vài cuộc trao đổi rất tích cực với Vincent Kompany. Ông ấy giữ tinh thần lạc quan và dường như đang tiến gần đến khả năng bình phục hoàn toàn. Quãng nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia sẽ là thời điểm thích hợp để đánh giá và xác định khi nào ông ấy có thể trở lại”, Danks nói.

Trong thời gian Kompany vắng mặt, Danks tạm thời đảm nhiệm công tác chỉ đạo Bayern Munich. Ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong trận gặp Mainz tại Bundesliga ngày 7/11, trận đấu thứ năm của Bayern kể từ khi Kompany gặp sự cố sức khỏe.

Sau trận đấu này, Bundesliga tạm nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu quốc tế. Bayern Munich dự kiến trở lại thi đấu vào ngày 20/11.

Trong 2 tuần qua, Bayern Munich trải qua nhiều diễn biến đáng chú ý. Tiền đạo Harry Kane trở thành cầu thủ đầu tiên của câu lạc bộ sau 45 năm giành Quả bóng vàng, đồng thời ký hợp đồng gia hạn với đội bóng.

Trên sân cỏ, Bayern hòa đối thủ Borussia Dortmund và đánh bại Atletico Madrid trong trận đấu ngày 4/11, song cũng phải đối mặt với hàng loạt ca chấn thương trong đội hình.

Để bảo đảm quá trình hồi phục của Kompany, ban lãnh đạo Bayern Munich chủ trương không trao đổi với ông về các vấn đề chuyên môn trong thời gian nghỉ dưỡng tại nhà.

Harry Kane thừa nhận Kompany có thể chưa được thông báo trước về việc câu lạc bộ công bố hợp đồng gia hạn của anh vào ngày 5/11.

Hiện Bayern Munich chưa xác định thời điểm chính thức Kompany trở lại băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực về sức khỏe cho thấy chiến lược gia người Bỉ đang tiến gần đến ngày trở lại công việc.