Harry Kane nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương mắt cá chân

Đội trưởng tuyển Anh Harry Kane dự kiến phải nghỉ thi đấu vài tháng sau khi bị rách dây chằng mắt cá chân trái trong trận Bayern Munich hòa Cologne 1-1 tại Bundesliga ngày 20/11. Chấn thương của tiền đạo 33 tuổi là tổn thất lớn đối với Bayern Munich khi anh đang giữ vai trò chủ lực trên hàng công.

Cầu thủ Konrad Laimer (giữa) của Bayern Munich ăn mừng cùng Harry Kane (phải) và Nathaniel Brown sau khi ghi bàn thắng thứ 2 cho đội nhà trong trận gặp Atletico Madrid ở giai đoạn phân hạng Champions League, tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 3/11/2026. Ảnh: AP.

Theo thông báo của Bayern Munich, kết quả kiểm tra y tế xác nhận Kane bị rách dây chằng liên kết giữa xương chày và xương mác ở vùng mắt cá chân trái. Chấn thương này khiến anh phải vắng mặt trong vài tháng tới, song câu lạc bộ chưa công bố thời điểm cụ thể tiền đạo người Anh có thể trở lại.

Tình huống dẫn đến chấn thương xảy ra trong trận đấu trên sân nhà gặp Cologne. Khi Michael Olise thực hiện đường căng ngang thấp về phía cột xa, hậu vệ Joel Schmied của Cologne lao vào cản phá và va chạm với chân trái của Kane trong đà di chuyển.

Tiền đạo Bayern Munich ngã xuống sân trong đau đớn. Dù sau đó gượng đứng dậy và cố gắng tiếp tục thi đấu, anh nhanh chóng phải rời sân với sự hỗ trợ của hai nhân viên vật lý trị liệu.

Kane là chân sút chủ lực của Bayern Munich kể từ khi gia nhập đội bóng từ Tottenham năm 2023. Anh đã ghi 156 bàn sau 161 trận trên mọi đấu trường, góp công giúp đội bóng giành hai chức vô địch Bundesliga và một Cúp Quốc gia Đức.

Tháng trước, Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau 25 năm giành Quả bóng vàng. Hai tuần trước khi gặp chấn thương, anh cũng vừa ký hợp đồng mới với Bayern Munich, có thời hạn đến tháng 6/2029.

Việc Kane phải nghỉ thi đấu dài hạn khiến Bayern Munich mất đi một trong những cầu thủ quan trọng nhất, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của đội trưởng tuyển Anh trong những tháng tới.