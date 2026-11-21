Harry Kane phẫu thuật chấn thương mắt cá chân, nghỉ thi đấu nhiều tháng

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich đã trải qua ca phẫu thuật chấn thương dây chằng mắt cá chân trái sau trận hòa Cologne 1-1 tối 20/11. Đội bóng Đức xác nhận ca phẫu thuật thành công, nhưng đội trưởng tuyển Anh sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tháng tới.

Theo thông báo của Bayern Munich ngày 21/11, Kane bị rách dây chằng mắt cá chân trái trong trận đấu với Cologne tại Bundesliga và đã được phẫu thuật ngay trong đêm.

Chấn thương xảy ra khi hậu vệ Joel Schmied của Cologne cố gắng cản đường chuyền ngang tầm thấp của Michael Olise trong vòng cấm. Sau khi chạm bóng, Schmied va vào chân trái của Kane, khiến tiền đạo 33 tuổi ngã xuống sân trong đau đớn.

Dù cố gắng đứng dậy và tiếp tục thi đấu, Kane sau đó phải rời sân với sự hỗ trợ của hai chuyên viên vật lý trị liệu.

Sau ca phẫu thuật, Kane đăng ảnh trên Instagram trong tình trạng chân được cố định bằng giày bảo hộ y tế. Tiền đạo người Anh bày tỏ sự thất vọng vì chấn thương nhưng khẳng định quyết tâm phục hồi, cải thiện thể trạng và trở lại trong giai đoạn quyết định của mùa giải 2026-2027.

Việc Kane phải nghỉ thi đấu dài hạn là tổn thất đáng kể đối với Bayern Munich. Kể từ khi gia nhập đội bóng từ Tottenham vào năm 2023, anh đã ghi 156 bàn sau 161 trận chính thức, góp công giúp Bayern giành hai chức vô địch Bundesliga và một Cúp Quốc gia Đức.

Tháng trước, Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau 25 năm giành Quả bóng Vàng. Hai tuần trước khi gặp chấn thương, anh vừa gia hạn hợp đồng với Bayern Munich đến tháng 6/2029.