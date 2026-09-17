Học theo Bác lấy hành động thực tiễn làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" (Chỉ thị 07) yêu cầu chuyển mạnh từ học tập sang thực hành, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Tại Quảng Ninh, tinh thần này được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn cơ sở.

Qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc học và làm theo Bác ở Quảng Ninh đã trở thành việc làm thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào thi đua. Sự chuyển biến về trách nhiệm, ý thức nêu gương của cán bộ, đảng viên là nền tảng để triển khai Chỉ thị 07 với yêu cầu cao hơn, học phải gắn với làm, nói đi đôi với hành động và kết quả thực tế.

Lãnh đạo xã Hải Lạng thăm mô hình nuôi tôm công nghệ cao, đồng hành cùng người dân trong phát triển sản xuất.

Tại xã Hải Lạng, cấp ủy gắn việc thực hành làm theo Bác với bài toán phát triển kinh tế địa phương. Từ thực tế nuôi thủy sản còn nhiều rủi ro, xã định hướng chuyển từ nuôi truyền thống sang nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao; đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc về vốn, hạ tầng, kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân mạnh dạn đầu tư.

Những thay đổi đó đang được thể hiện từ chính các mô hình sản xuất. Gia đình anh Phùng Văn Đảo, thôn Thống Nhất mạnh dạn đầu tư 6ha nuôi tôm công nghệ cao, từ đầu năm đến nay, mô hình đạt sản lượng 45 tấn tôm, doanh thu trên 7 tỷ đồng. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hải Lạng Vi Thị Tứ khẳng định: “Học Bác trước hết phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, sâu sát cơ sở, thấy đúng vấn đề người dân đang cần và cùng tìm cách tháo gỡ. Cấp ủy không chỉ định hướng mà phải đồng hành để người dân mạnh dạn đổi mới cách làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân”.

Học và làm theo Bác, cán bộ, công chức phường Cửa Ông thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trên tinh thần đổi mới, tại phường Cửa Ông, thực hành theo Bác được cụ thể hóa qua công tác phục vụ người dân. Là địa bàn có gần 17.000 hộ dân với trên 66.000 nhân khẩu, quy mô dân số đứng thứ hai toàn thành phố, khối lượng công việc sau sắp xếp đơn vị hành chính tăng mạnh. Phường tập trung đổi mới cách phục vụ, đẩy mạnh giải quyết thủ tục trực tuyến, tăng cường hướng dẫn để người dân thuận lợi hơn.

Đến nay, phường đã cung cấp hơn 400 thủ tục hành chính trực tuyến, trong đó có 289 thủ tục toàn trình. Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Cửa Ông tiếp nhận hơn 14.800 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 100%. Chị Lê Thị Lập, làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cửa Ông, cho biết: “Trung bình mỗi tháng, Trung tâm tiếp nhận khoảng 1.500 hồ sơ, tăng gấp 3 lần so với trước khi sáp nhập. Học và làm theo Bác đối với chúng tôi là nâng cao trách nhiệm, hướng dẫn tận tình, xử lý công việc nhanh gọn, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần khi giải quyết thủ tục”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức tuần tra, giữ vững chủ quyền biên giới.

Gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và chăm lo đời sống nhân dân là cách Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh cụ thể hóa Chỉ thị 07. Với đặc thù địa bàn rộng, điều kiện công tác còn khắc nghiệt đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải giữ vững bản lĩnh, bám sát địa bàn, gắn bó với dân và chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2026, có 84 lượt tập thể, 190 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; nổi bật là thành tích đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới qua Chuyên án QN526. Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh và 2 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh: “Đảng ủy, Ban Chỉ huy tiếp tục quán triệt Chỉ thị 07-CT/TW theo hướng chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động. Mỗi cán bộ, chiến sĩ gắn việc học tập với chức trách được giao, sẵn sàng nhận việc khó, chịu trách nhiệm, đưa việc học Bác thành động lực thực chất trong phong trào Thi đua Quyết thắng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Chỉ thị 07 mới ban hành và bước đầu triển khai, nhưng đã định hình rõ phương châm học Bác không dừng ở nhận thức hay bản đăng ký, mà phải trở thành phương pháp làm việc và hành động cụ thể. Lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chính là động lực để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo đà cho thành phố Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.