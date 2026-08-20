BĐBP Quảng Ninh: Sát cánh cùng ngư dân bám biển

Không quản hiểm nguy, gian khó, khi xảy ra thiên tai, sự cố, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Ninh luôn chủ động, kịp thời có mặt, triển khai cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân. Từ những việc làm cụ thể, tinh thần vì nhân dân phục vụ được thể hiện bằng hành động, góp phần làm sáng lên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Gần 3 tháng trôi qua, nhưng ký ức về đêm gặp nạn trên biển vẫn in đậm trong tâm trí ngư dân Hoàng Văn Tùng (SN1981, trú tại tỉnh Thanh Hóa). Khi đó, anh Tùng là thuyền trưởng tàu cá TH-92545-TS, cùng 7 ngư dân di chuyển qua khu vực đông bắc Hòn Bảy Sao trong điều kiện mưa lớn, trời tối, tầm nhìn hạn chế. Bất ngờ tàu va mạnh vào bãi đá ngầm, khiến phần mũi bị bục lớn, nước tràn nhanh vào khoang, đe dọa nhấn chìm con tàu.

Đồn Biên phòng Cô Tô cứu hộ 8 ngư dân tàu cá TH-92545-TS gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

“Khoảng gần 4h, giữa lúc thời tiết xấu, sóng to, gió lớn, nước tràn vào tàu, mọi người trên tàu ai cũng lo lắng, không biết tình hình sẽ diễn biến thế nào. Trong lúc nguy hiểm nhất, nhận được tin báo các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã kịp thời có mặt, động viên, hỗ trợ chúng tôi thoát khỏi tình huống nguy hiểm” - anh Tùng kể lại.

Trong tình thế nguy cấp, Đồn Biên phòng Cô Tô đã nhanh chóng triển khai lực lượng, cử tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ sử dụng xuồng máy vượt sóng tiếp cận hiện trường. Sóng to, gió lớn khiến việc tiếp cận tàu gặp nạn gặp không ít khó khăn. Trung tá Hoàng Trọng Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cô Tô, cho biết: “Trước nguy cơ đe dọa tính mạng của 8 ngư dân, chúng tôi xác định phải nhanh chóng tiếp cận, đưa người gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", các cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, khẩn trương tổ chức cứu hộ và đưa toàn bộ 8 thuyền viên vào bờ an toàn”.

Không chỉ tập trung cứu người, Đồn Biên phòng Cô Tô còn tiếp tục tăng cường 9 cán bộ, chiến sĩ thường trực tại âu cảng, hỗ trợ ngư dân thu xếp ngư cụ, chăm sóc sức khỏe và động viên tinh thần. Từ thời điểm xảy ra sự cố đến khi 8 ngư dân ổn định, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Tô luôn túc trực, kịp thời hỗ trợ những công việc cần thiết. Với những ngư dân vừa trải qua thời khắc sinh tử giữa biển khơi, sự có mặt của người lính biên phòng trong lúc hoạn nạn càng thể hiện rõ hơn tinh thần vì nhân dân phục vụ và sự gắn bó quân với dân.

Câu chuyện 8 ngư dân trên tàu TH-92545-TS chỉ là một trong nhiều vụ việc mà BĐBP Quảng Ninh kịp thời ứng cứu trong thời gian qua. Ngày 16/5/2026, Đồn Biên phòng Thanh Lân cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy, trôi dạt giữa thời tiết xấu; tối 14/6/2026, Đồn Biên phòng Quảng Đức cứu 3 ngư dân gặp nạn trên biển; đêm 17/6/2026, Đồn Biên phòng Đảo Trần khẩn trương ứng cứu 9 ngư dân bị chìm tàu tại vùng biển đảo Trần, cùng nhiều vụ việc khác.

Đồn Biên phòng Đảo Trần cứu hộ thành công 9 ngư dân bị nạn trên biển.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, BĐBP Quảng Ninh đã huy động 188 lượt CBCS cùng 37 lượt phương tiện, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn 25 vụ, liên quan đến 121 người và 18 phương tiện. Đằng sau những con số ấy là những chuyến xuất quân trong đêm, những lần đối mặt với sóng lớn, gió mạnh và hiểm nguy. Nhưng trong mọi tình huống, mệnh lệnh cứu dân luôn được đặt lên hàng đầu.

Quản lý địa bàn biên giới rộng, trải dài từ khu vực biên giới đất liền đến vùng biển, đảo, BĐBP Quảng Ninh xác định phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ thường xuyên, là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Mỗi khi người dân gặp nạn, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Ninh luôn chủ động lực lượng, phương tiện, khẩn trương tiếp cận, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đó cũng là cách thiết thực để BĐBP Quảng Ninh học và làm theo Bác, lấy việc phục vụ nhân dân làm trách nhiệm, lấy sự an toàn của nhân dân làm mệnh lệnh. Qua những việc làm cụ thể, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được tỏa sáng, nhất là trong những thời khắc gian khó, khi nhân dân cần đến người lính nhất.

Với ngư dân, sau mỗi chuyến ra khơi, điều họ mong muốn nhất là trở về an toàn. Và ở vùng biển Quảng Ninh, khi chẳng may gặp sự cố, phía sau họ luôn có những người lính biên phòng sẵn sàng lên đường. Từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn tiếp tục được thể hiện rõ nét trong thời bình, trở thành điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.