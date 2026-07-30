Động lực đổi mới ở xã Quảng La

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ xã Quảng La đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, hiệu lực quản lý và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Lãnh đạo xã Quảng La thăm mô hình nuôi gà của gia đình anh Lý Văn Tiếp (thôn Bằng Cả, xã Quảng La).

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Quảng La có không gian phát triển rộng hơn với trên 9.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%. Khối lượng công việc và yêu cầu quản lý ngày càng lớn đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đổi mới tư duy, nâng cao đạo đức công vụ và bám sát cơ sở. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Quảng La đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác gắn chặt với nhiệm vụ chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên chủ động đăng ký phần việc làm theo phù hợp với chức trách; lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá, xếp loại hằng năm.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng La Lê Hữu Nghĩa, cho biết: Đảng ủy, chính quyền xã cụ thể hóa việc học Bác bằng các chương trình hành động thực chất. Qua đó, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao.

Lãnh đạo xã Quảng La vận động người dân thôn Quảng La 2 hiến đất làm đường.

Điểm rõ nét nhất là sự đột phá trong cải cách hành chính. Thực hiện phân cấp, phân quyền theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, Quảng La đã chủ động tháo gỡ nhiều khó khăn ngay từ cơ sở. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, xã tiếp nhận 2.869 hồ sơ và giải quyết đạt 97,62%, trong đó 2.747 hồ sơ trước và đúng hạn (đạt 98,07%); mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Không chỉ đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành, việc học và làm theo Bác ở xã Quảng La còn được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực ngay tại cơ sở. Với tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tạo sự đồng thuận, khơi dậy sức dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã vận động 99 hộ dân tự nguyện hiến hơn 6.700m² đất, góp phần triển khai 8 công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông và kênh mương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đơn cử thôn Quảng La 2, phong trào hiến đất làm đường diễn ra sôi nổi. Đảng viên Nguyễn Văn Chu tự nguyện hiến gần 300m² đất làm đường giao thông và kênh mương nội đồng. Sự nêu gương của ông Chu đã vận động nhiều hộ dân trong thôn cùng chung tay góp sức, mở rộng hạ tầng để phát triển kinh tế.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”, cán bộ xã còn tích cực đồng hành cùng dân trong phát triển kinh tế và chuyển đổi số. Chị Bàn Thị Yến, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã Quảng La, là hình mẫu của một đảng viên tiên phong. Chị không chỉ đem giống thanh long ruột đỏ về trồng, mà còn tận tình hướng dẫn nhiều hộ dân kỹ thuật trồng, chăm sóc và cách quảng bá sản phẩm nông sản trên các nền tảng số.

Cán bộ xã Quảng La (bên trái) hướng dẫn chị Đặng Thị Giang (thôn Tân Dân 1) kỹ thuật chăm sóc và quảng bá sản phẩm thanh long trên nền tảng số.

Sự hỗ trợ của chị Yến giúp gia đình chị Đặng Thị Giang (thôn Tân Dân 1) đã trồng và tiêu thụ thuận lợi sản phẩm của hơn 300 gốc thanh long tận vườn. Nhận thấy hiệu quả rõ rệt, năm 2026, gia đình chị Giang tiếp tục mở rộng thêm 300 gốc, khẳng định hướng đi đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với công nghệ.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, việc học và làm theo Bác ở xã Quảng La đã thực sự đi vào cuộc sống. Sự tận tụy của bộ máy chính quyền đến tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Việc củng cố niềm tin từ lòng dân chính là nền tảng vững chắc để Quảng La tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển, quyết tâm xây dựng chính quyền cơ sở thực sự của dân, do dân, vì dân.