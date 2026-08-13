Thuế tỉnh Quảng Ninh: Học Bác từ những việc làm thiết thực

Thời gian qua Thuế tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày.

Cán bộ Thuế tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn công dân sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Với tinh thần học và làm theo Bác không nhất thiết phải là những việc lớn lao, mà bắt đầu từ chính thái độ, trách nhiệm trong công việc cụ thể, thời gian qua ngành Thuế Quảng Ninh đã nêu cao tinh thần tận tụy phục vụ người nộp thuế, chủ động đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ để giảm thời gian, chi phí tuân thủ; đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Tinh thần này được thể hiện rõ trong quá trình Thuế tỉnh Quảng Ninh tham gia Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 82.000 đơn vị điều tra được thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh. Trong điều kiện thời gian triển khai được rút ngắn hơn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu, cùng những khó khăn phát sinh từ quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu đặt ra đối với công tác phối hợp, rà soát và xác minh thông tin là rất lớn.

Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ, Thuế tỉnh Quảng Ninh đã chủ động tuyên truyền đầy đủ nội dung về Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên trang thông tin điện tử của ngành; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp phổ biến mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc tổng điều tra tới người nộp thuế. Cách tuyên truyền linh hoạt, đồng bộ đã góp phần nâng cao nhận thức, mức độ hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh; giúp các đơn vị chủ động phối hợp với điều tra viên, hoàn thành phiếu điều tra đúng và trước thời gian quy định.

Không dừng lại ở tuyên truyền, Thuế tỉnh Quảng Ninh còn phối hợp cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở sản xuất kinh doanh trực tuyến thuộc phạm vi quản lý. Cơ sở dữ liệu quản lý thuế điện tử được khai thác phục vụ rà soát địa bàn, xác định đối tượng điều tra, đối chiếu thông tin và làm sạch dữ liệu. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh đã hoàn thành toàn diện các nội dung Tổng điều tra kinh tế năm 2026, bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu đề ra; kết quả xếp loại chung của tỉnh đạt loại giỏi.

Hiện nay, với quy mô nền kinh tế càng lớn, hoạt động sản xuất, kinh doanh càng đa dạng thì phương thức quản lý cũng phải liên tục đổi mới. Với ngành thuế, chuyển đổi số trở thành một trong những giải pháp quan trọng để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Từ thực tiễn đó, Thuế tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu; khai thác cơ sở dữ liệu điện tử, ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để phân tích, nhận diện rủi ro. Đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn thể hiện tinh thần chủ động đổi mới, dám thay đổi cách làm để nâng cao chất lượng phục vụ.

Điển hình, trong lĩnh vực thanh toán, ngành thuế tích cực khuyến khích người nộp thuế chuyển từ tiền mặt sang các phương thức thanh toán số như chuyển khoản ngân hàng, quét mã QR, ví điện tử và cổng thanh toán trực tuyến. Người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ với NSNN nhanh chóng, thuận tiện, an toàn hơn; đồng thời cơ quan quản lý có thêm dữ liệu để theo dõi, đối chiếu và quản lý chính xác. Thuế tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến nghị doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh chủ động thực hiện thanh toán số đối với việc nộp NSNN, sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin và thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi. Việc ứng dụng công nghệ được triển khai theo hướng lấy sự thuận tiện của người nộp thuế làm một trong những thước đo hiệu quả của cải cách.

Đặc biệt, trong quản lý hộ và cá nhân kinh doanh, việc thúc đẩy thanh toán số còn góp phần tăng tính minh bạch của các giao dịch, hạn chế tình trạng không xuất hóa đơn, che giấu doanh thu, hoặc kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế tăng cường kết nối, khai thác dữ liệu, phân tích rủi ro, kiểm soát dòng tiền và phối hợp với các cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Quan điểm xuyên suốt là bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế; những người chấp hành nghiêm pháp luật không thể bị thiệt thòi so với những trường hợp cố tình né tránh nghĩa vụ; vì vậy, quản lý thuế phải vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, vừa kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Trong cách làm ấy, tinh thần học và làm theo Bác được thể hiện từ những điều rất cụ thể, như: Tận tình hướng dẫn người nộp thuế; giải quyết công việc đúng quy định, đúng thời hạn; chủ động tháo gỡ khó khăn; sử dụng dữ liệu để hạn chế phiền hà; giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan trong thực thi nhiệm vụ...

Việc gắn học và làm theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm xã hội cũng góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế trong tình hình mới chuyên nghiệp hơn trong nghiệp vụ, gần gũi hơn với người dân, chủ động hơn trong ứng dụng công nghệ và trách nhiệm hơn với cộng đồng. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thuế tỉnh Quảng Ninh còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc văn minh, trách nhiệm, gắn hoạt động của cơ quan với những vấn đề chung của cộng đồng. Thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, ngành đã tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động các nội dung liên quan; đồng thời triển khai xây dựng những mô hình, như “Cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp”, “Nơi làm việc xanh - sạch - đẹp”...

Từ những việc làm bình dị nhưng thiết thực ấy, tinh thần học và làm theo Bác đang từng bước trở thành động lực để mỗi cán bộ, công chức ngành thuế tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Thuế Quảng Ninh kỷ cương, chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, tận tụy phục vụ người dân và doanh nghiệp, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.