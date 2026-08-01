Bài dự thi Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh năm 2026: Học và làm theo Bác - Lan tỏa tinh thần trách nhiệm tại Đảng bộ Chi nhánh Vân Long

Phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, tinh thần trách nhiệm là thước đo rõ nhất của sự gương mẫu, ý thức cống hiến và việc nói đi đôi với làm. Xuất phát từ nhận thức đó, Đảng bộ Chi nhánh Vân Long đã đưa việc học và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn. Từ sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tinh thần trách nhiệm ngày càng lan tỏa, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Đảng bộ Chi nhánh Vân Long luôn xác định việc học và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn.

Đảng bộ Chi nhánh Vân Long là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Than Quảng Ninh. Về chuyên môn, Chi nhánh Vân Long là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ. Hiện nay, Đảng bộ có 102 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc; Chi nhánh có 298 cán bộ, nhân viên, người lao động, trong đó lao động nữ chiếm 92,04%. Với đặc thù hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành, cung cấp suất ăn giữa ca cho người lao động ngành Than, suất ăn bán trú cho học sinh, dịch vụ vệ sinh công nghiệp, kinh doanh thương mại, vật tư, thiết bị máy mỏ và các dịch vụ khác, mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Đảng ủy Chi nhánh Vân Long xác định việc học và làm theo Bác phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Việc học tập các chuyên đề được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng chi bộ, từng bộ phận và từng vị trí làm việc. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo Bác phù hợp với chức trách được giao, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức nêu gương làm tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm. Đồng thời, Đảng bộ không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn đơn vị.

Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tinh thần trách nhiệm ngày càng lan tỏa trong toàn Đảng bộ Chi nhánh Vân Long. Tinh thần ấy được thể hiện qua nhiều việc làm thiết thực trên các lĩnh vực công tác của đơn vị. Trong số đó, bữa cơm phục vụ người thợ mỏ đến những suất ăn bán trú cho học sinh là hai việc làm tiêu biểu, thể hiện rõ việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể.

Mỗi ngày, công tác đưa cơm của Chi nhánh Vân Long vẫn lặng lẽ vượt qua các cung đường khai trường để mang những suất ăn nóng hổi đến với người thợ mỏ. Có những ngày nắng gắt, có những ngày mưa lớn, đường khai trường trơn trượt, việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn nhưng những bữa cơm vẫn luôn đến đúng giờ. Đằng sau mỗi suất ăn là sự tận tâm, chu đáo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong từng khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến, vận chuyển và phục vụ. Với họ, mỗi bữa cơm không chỉ tiếp thêm năng lượng cho người thợ mỏ mà còn là sự sẻ chia, đồng hành cùng những người đang ngày đêm giữ nhịp sản xuất trên các khai trường.

Hình ảnh đưa cơm của Chi nhánh Vân Long hằng ngày vượt qua cung đường khai trường để kịp thời phục vụ người lao động.

Nếu người thợ mỏ gửi gắm niềm tin vào những bữa cơm ca thì phụ huynh lại gửi gắm niềm tin vào từng bữa ăn của con em mình. Hiểu rõ điều đó, cán bộ, đảng viên và người lao động Chi nhánh Vân Long luôn tỉ mỉ, chu đáo trong từng công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến chia từng suất ăn. Phía sau mỗi bữa ăn đủ dinh dưỡng, đúng giờ là sự tận tụy của những con người âm thầm làm việc với mong muốn các em có một bữa ăn ngon, an toàn và khỏe mạnh mỗi ngày. Đó cũng là cách học tập và làm theo Bác được thể hiện bằng những hành động giản dị nhưng bền bỉ, góp phần gìn giữ niềm tin của phụ huynh, nhà trường và vun đắp cho những mầm xanh của tương lai.

Người lao động Chi nhánh Vân Long chuẩn bị suất ăn bán trú cho học sinh tiểu học.

Từ những việc làm thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều cán bộ, đảng viên và người lao động của Chi nhánh Vân Long đã được Đảng bộ Chi nhánh biểu dương, khen thưởng kịp thời ngay tại nơi làm việc, trong các buổi sinh hoạt chi bộ hoặc hội nghị của đơn vị. Việc khen thưởng không chỉ ghi nhận những tấm gương tận tụy, trách nhiệm mà còn tạo động lực thi đua, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức nêu gương trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Chi nhánh Vân Long kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu ngay tại nơi làm việc.

Thông qua việc học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua, nhiều tấm gương "Người Thợ mỏ - Người Chiến sĩ" tiếp tục được nhân rộng. Đó là những cán bộ, đảng viên và người lao động luôn tận tụy với công việc, trách nhiệm với tập thể; góp phần phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gương mẫu trong thời kỳ mới.

Tinh thần trách nhiệm được lan tỏa từ sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên chính là kết quả thiết thực của việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Chi nhánh Vân Long. Từ những công việc bình dị hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên đều góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị và tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" trong giai đoạn mới.