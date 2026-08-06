Hiến nhà mặt phố vì lợi ích cộng đồng

"Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp". Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở mỗi người bằng những việc làm bình dị, thiết thực đều có thể góp phần làm đẹp cho cuộc sống. Không nhất thiết phải là những hành động lớn lao, đôi khi chỉ một quyết định xuất phát từ trách nhiệm với cộng đồng cũng đủ lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thi (khu phố Hà Tu 2, phường Hà Tu) là một minh chứng như thế.

Phường Hà Tu tổ chức trao giấy khen cho bà Nguyễn Thị Thi (tổ 1, khu phố Hà Tu 2) vì nghĩa cử cao đẹp tự nguyện hiến đất phục vụ thi công công trình giao thông, phục vụ lợi ích cộng đồng.

Sinh năm 1953 tại xã Kim Thành (TP Hải Dương, nay thuộc TP Hải Phòng), năm 1977 bà Nguyễn Thị Thi ra Quảng Ninh làm công nhân điện tại Công ty Than Hà Tu. Sau khi lập gia đình, bà Thi nghỉ việc để chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Năm 1993, từ những đồng tiền chắt chiu sau nhiều năm lao động, gia đình bà Thi mua một mảnh đất gần 100m² tại khu phố Hà Tu 2. Trên mảnh đất ấy có sẵn một ngôi nhà 2 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 30m². Gia đình bà sửa sang, cơi nới thêm để có nơi ở ổn định suốt hơn 3 thập kỷ.

Đó không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của cả gia đình. Thế nhưng, khi địa phương triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Minh Hà và tuyến đường kết nối đến khu vực xây mới Trường THPT Vũ Văn Hiếu, bà Thi đã chủ động viết đơn xin hiến toàn bộ ngôi nhà 2 tầng nằm sát mặt đường để mở rộng không gian giao thông.

Điều đặc biệt là phần nhà và đất gia đình bà hiến không nằm trong phạm vi GPMB của dự án. Nghĩa là bà hoàn toàn không có nghĩa vụ phải bàn giao. Quyết định ấy xuất phát từ sự tự nguyện, từ suy nghĩ rất giản dị của một người dân luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

UBND phường Hà Tu tiến hành tháo dỡ ngôi nhà 2 tầng được gia đình bà Thi hiến để mở rộng đường phố.

Bà Nguyễn Thị Thi chia sẻ: "Khu vực tuyến đường Minh Hà có 3 trường học, cứ đến giờ tan học là thường xuyên ùn tắc. Gia đình tôi nghĩ nếu mình hiến phần nhà sát mặt đường thì đường sẽ rộng hơn, các cháu đi học sẽ an toàn hơn. Nhà mình có nhỏ đi một chút cũng không sao. Trước mắt đẹp nhà mình, rồi đẹp phố, đẹp phường".

Không có những lời lẽ hoa mỹ, chỉ vài câu nói mộc mạc, nhưng đủ để thấy tấm lòng của người phụ nữ ngoài 70 tuổi. Với bà Thi, giá trị của ngôi nhà không nằm ở những bức tường hay m2 đất, mà ở việc nó có thể góp phần làm cho con đường trước cửa rộng hơn, an toàn hơn và đẹp hơn.

Sau khi ngôi nhà 2 tầng được tháo dỡ, gia đình bà Thi sửa sang lại căn nhà phía sau để tiếp tục sinh sống, dành toàn bộ phần mặt tiền phục vụ việc mở rộng tuyến đường. Một sự lựa chọn không dễ dàng, bởi đó là tài sản được tích góp sau nhiều năm lao động, nhưng lại được quyết định rất nhẹ nhàng bởi người luôn nghĩ đến lợi ích của cộng đồng trước tiên.

Bà Nguyễn Thị Thi và ngôi nhà phía sau đã được sửa sang lại.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Tu Phan Thị Hải Hường, việc gia đình bà Nguyễn Thị Thi tự nguyện hiến nhà, hiến đất là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của người dân đối với các chủ trương phát triển địa phương. Trong quá trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, những việc làm như vậy không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình, mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần vì cộng đồng, vì lợi ích chung.

Học và làm theo Bác không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn. Đó có thể là sự sẻ chia, là tinh thần trách nhiệm, là sẵn sàng hy sinh một phần lợi ích cá nhân để cộng đồng được hưởng lợi nhiều hơn. Bà Nguyễn Thị Thi đã lựa chọn cách học Bác bằng chính hành động của mình. Có thể ngôi nhà cũ đã không còn, nhưng điều bà Thi để lại lớn hơn rất nhiều những m2 đất đã hiến. Đó là một bài học về lòng nhân ái, về tinh thần cống hiến và trách nhiệm công dân; là sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn. Mỗi nghĩa cử đẹp được lan tỏa sẽ góp thêm một "bông hoa" vào vườn hoa người tốt, việc tốt của Quảng Ninh, vun đắp niềm tin, sự đồng thuận và tạo nên sức mạnh để xây dựng những đô thị văn minh, những miền quê ngày càng đáng sống.