Tận tâm chăm sóc người có công

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân.” Thấm nhuần lời dạy của Người, Trung tâm Điều dưỡng người có công và cán bộ Quảng Ninh đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, tận tâm chăm sóc người có công từ những điều giản dị mỗi ngày.

Sinh năm 1974, chị Vũ Thị Thu đã có 29 năm gắn bó với công việc chăm sóc, phục vụ người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và cán bộ Quảng Ninh. Gần 3 thập kỷ, chị Thu lặng lẽ chăm lo từng bữa ăn, quan tâm đến sức khỏe và nhu cầu của các thương binh, bệnh binh, người có công. Với chị Thu, học Bác là bắt đầu từ những việc gần gũi nhất như chăm lo một bữa ăn chu đáo, nhớ khẩu vị của từng người, để ý khi sức khỏe có thay đổi. Những việc tưởng nhỏ ấy đã trở thành công việc hằng ngày của chị Thu suốt 29 năm qua.

Công việc hằng ngày của chị Vũ Thị Thu tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và cán bộ Quảng Ninh là chuẩn bị các bữa ăn chu đáo.

Gắn bó với trung tâm từ những ngày đầu thành lập, chị Thu đã chăm sóc nhiều người có công qua nhiều năm. Có những người hơn 20 năm vẫn trở lại điều dưỡng. Thời gian khiến tuổi tác và sức khỏe thay đổi, nhưng mỗi lần gặp lại, họ vẫn nhận ra nữ nhân viên quen thuộc, còn chị Thu vẫn nhớ những thói quen, khẩu vị của từng người. “Nhiều năm gắn bó với trung tâm nên tôi coi những người đến đây như người thân. Học và làm theo Bác với tôi trước hết là làm tốt công việc của mình, dù là những việc nhỏ nhất; làm bằng trách nhiệm, sự tận tâm và tình yêu thương” - chị Thu chia sẻ.

Được thành lập từ năm 1997, Trung tâm Điều dưỡng người có công và cán bộ Quảng Ninh đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người có công trong tỉnh và nhiều địa phương khu vực phía Bắc. Mỗi năm, trung tâm đón khoảng 5.000 lượt người có công đến điều dưỡng. 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm tổ chức 17 đợt điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho gần 2.500 lượt người có công.

Người có công được chăm sóc sức khoẻ chu đáo trong thời gian điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và cán bộ Quảng Ninh.

Đa số người có công đến điều dưỡng hiện nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu, mang nhiều thương tật. Vì vậy, công tác chăm sóc đòi hỏi sự theo dõi thường xuyên và phù hợp với tình trạng sức khỏe. Cán bộ y tế tại trung tâm luôn theo sát từ khi đón tiếp, thăm khám, đến suốt thời gian điều dưỡng, trực 24/24h để kịp thời hỗ trợ khi cần.

Để nâng cao chất lượng điều dưỡng, những năm qua, Trung tâm Điều dưỡng người có công và cán bộ Quảng Ninh đã đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, các hoạt động tư vấn, nói chuyện thời sự, giao lưu văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí và tham quan trong và ngoài tỉnh cũng được quan tâm tổ chức, giúp người có công vừa được chăm sóc sức khỏe, vừa có thêm niềm vui trong những ngày nghỉ dưỡng.

Với những người nhiều lần điều dưỡng trung tâm, sự tận tình của cán bộ nơi đây dần trở thành điều thân thuộc. Gắn bó với trung tâm hơn chục năm nay, thương binh hạng 1/4 Lê Tuấn Khải (phường Mạo Khê) chia sẻ: "Điều tôi cảm nhận rõ nhất là sự tận tình, chu đáo của các cô, chú cán bộ. Mọi người không chỉ làm tròn trách nhiệm, mà còn chăm sóc chúng tôi bằng tình cảm, coi như người thân trong gia đình. Những việc chúng tôi cần hỗ trợ, họ đều có mặt kịp thời, hướng dẫn tận tình. Với người thương tật nặng như tôi, sự quan tâm ấy rất quý. Vì vậy, mỗi lần về đây điều dưỡng tôi luôn cảm thấy ấm áp, yên tâm như trở về ngôi nhà quen thuộc".

Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và cán bộ Quảng Ninh Vũ Anh Hòa cho biết: Đơn vị xác định việc học và làm theo Bác bắt đầu từ chính công việc hằng ngày. Vì vậy, mỗi cán bộ, nhân viên luôn được tự nhắc nhở nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tận tâm chăm sóc người có công từ những việc nhỏ nhất, để mỗi người khi về điều dưỡng đều cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc và trân trọng.

Từ những việc làm bình dị mỗi ngày, sự tận tâm của cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và cán bộ Quảng Ninh đã góp phần mang đến những ngày điều dưỡng ấm áp, ý nghĩa cho người có công. Học và làm theo Bác, với những người làm công tác chăm sóc người có công nơi đây, được bắt đầu từ trách nhiệm và sự chân thành trong từng công việc. Qua đó, góp phần nối dài nghĩa tình, sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc.