Cán bộ trẻ tiên phong đổi mới, sáng tạo

Chủ động khai thác dữ liệu, mạnh dạn ứng dụng công nghệ và luôn tìm cách nâng cao hiệu quả công việc, Nguyễn Trường Giang, kiểm tra viên thuế thuộc Phòng Nghiệp vụ, Dự toán, Pháp chế (Thuế thành phố Quảng Ninh) là một trong những cán bộ trẻ có nhiều dấu ấn trong đổi mới, sáng tạo. Từ quản lý thu ngân sách, tham gia Tổng điều tra kinh tế đến chuyển đổi số, Giang luôn tìm cách đưa kiến thức chuyên môn, công nghệ và dữ liệu vào giải quyết những yêu cầu cụ thể của công việc. Với anh, học và làm theo Bác không phải những điều xa vời, mà được thể hiện từ tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, dám đổi mới và nỗ lực cống hiến cho công việc chung.

Nguyễn Trường Giang thực hiện phần hùng biện bằng tiếng Anh về ứng dụng chuyển đổi số trong ngành Thuế và Thuế Quảng Ninh tại Cuộc thi Chuyển đổi số năm 2026 “Tuổi trẻ UBND Quảng Ninh sáng tạo trong kỷ nguyên số” vừa tổ chức vào tháng 8/2026.

Một trong những dấu ấn rõ nét của Nguyễn Trường Giang là việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, đánh giá và xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trước yêu cầu tổng hợp số thu và tiến độ thực hiện dự toán của 54 đơn vị hành chính cấp xã theo 18 khoản thu, sắc thuế và nhiệm vụ, phân cấp quản lý thu, Giang đã chủ động nghiên cứu, tìm cách xử lý ngay những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn.

Thay vì thực hiện nhiều thao tác thủ công, anh xây dựng hệ thống biểu mẫu, công thức tính toán tự động, chuẩn hóa dữ liệu để giảm sai sót và rút ngắn thời gian tổng hợp. Từ nguồn dữ liệu được cập nhật, thông tin về cơ cấu, tiến độ nguồn thu được phân tích, phục vụ công tác đánh giá, dự báo và tham mưu giao dự toán thu ngân sách cho từng xã, phường, đặc khu. Điều đáng ghi nhận là Giang không xem công nghệ đơn thuần là công cụ kỹ thuật, mà coi đó là phương thức để giải quyết những vấn đề cụ thể trong công việc. Dữ liệu được thu thập, làm sạch, phân tích và khai thác đúng mục đích đã trở thành cơ sở quan trọng giúp cơ quan Thuế và chính quyền địa phương có thêm thông tin để đánh giá sát hơn về nguồn thu, tiến độ thực hiện, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước.

Năm 2026, tinh thần chủ động, sáng tạo ấy tiếp tục được Giang phát huy trong Tổng điều tra kinh tế với vai trò Ủy viên Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Quảng Ninh. Anh tham gia rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; đồng thời phối hợp kết nối dữ liệu giữa cơ quan Thuế và cơ quan Thống kê.

Từ dữ liệu đăng ký kinh doanh và dữ liệu quản lý thuế, anh cùng các đơn vị đối chiếu với tình hình hoạt động thực tế, xác định những trường hợp ngừng hoạt động, giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm ngừng hoặc thay đổi địa điểm nhưng chưa cập nhật. Với những doanh nghiệp quy mô lớn, tập đoàn kinh tế hoặc đơn vị hoạt động đa ngành nghề, Giang trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và phối hợp xử lý những trường hợp phức tạp.

Trong quá trình này, cơ sở dữ liệu quản lý thuế điện tử, các nền tảng số và nhóm làm việc trực tuyến được khai thác hiệu quả, thay thế nhiều thao tác thủ công, giúp rút ngắn thời gian trao đổi, xử lý thông tin và tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Với Giang, dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được làm sạch, kết nối và khai thác đúng lúc để phục vụ công việc.

Nguyễn Trường Giang (đứng ngoài cùng bên phải) vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Tài chính vì thành tích xuất sắc trong triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Tinh thần đổi mới cũng được anh thể hiện rõ trong các hoạt động chuyển đổi số. Tại Cuộc thi chuyển đổi số năm 2026 “Tuổi trẻ UBND Quảng Ninh sáng tạo trong kỷ nguyên số”, Giang là đội trưởng đội thi của Đoàn Thuế thành phố tham gia bảng “AI - Trợ lý công vụ”. Đội lựa chọn chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI - Bước đột phá trong hiện đại hóa ngành Thuế”, tập trung vào những ứng dụng gắn với hoạt động chuyên môn và trải nghiệm của người nộp thuế.

Tại vòng chung khảo, Giang hùng biện bằng tiếng Anh về chuyển đổi số trong ngành Thuế, giới thiệu những kết quả trong khai, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, tra cứu và thực hiện nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Các giải pháp như Chatbot AI, video ngắn, infographic cũng được đề cập theo hướng giúp chính sách thuế trở nên trực quan, dễ tiếp cận hơn đối với người dân, doanh nghiệp.

Với cách tiếp cận lấy yêu cầu thực tế làm điểm xuất phát, sản phẩm của Giang và các đồng nghiệp đã giành giải nhì Cuộc thi chuyển đổi số năm 2026. Thành tích này không chỉ ghi nhận sự sáng tạo của một đội thi, mà còn cho thấy tinh thần chủ động của đội ngũ cán bộ trẻ trong hành trình hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa ngành Thuế, hướng tới phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn.

Nguyễn Trường Giang (thứ 3, trái sang) cùng đồng nghiệp Thuế thành phố Quảng Ninh đoạt giải Nhì Cuộc thi Chuyển đổi số năm 2026 “Tuổi trẻ UBND Quảng Ninh sáng tạo trong kỷ nguyên số”.

Những nỗ lực trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào của Nguyễn Trường Giang được ghi nhận bằng Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2026 vì thành tích xuất sắc trong triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026; 2 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2025 và năm 2023 vì thành tích trong cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ. Năm 2025, anh được tuyên dương là một trong 10 công chức, viên chức trẻ tiêu biểu của Đoàn UBND Quảng Ninh, cùng nhiều thành tích khác.

Nhưng với Giang, những phần thưởng ấy không phải đích đến. Anh cho rằng, mỗi sáng kiến chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được một vấn đề cụ thể và có thể chia sẻ để đồng nghiệp cùng áp dụng, cải tiến. Chính vì vậy, bên cạnh việc tự học, anh luôn chủ động trao đổi, chia sẻ những cách làm hiệu quả với đồng nghiệp.

Ở một cán bộ trẻ, điều đáng quý không chỉ là những thành tích đã đạt được, mà còn là tinh thần không bằng lòng với cách làm cũ, luôn tìm tòi để công việc tốt hơn. Từ những bảng dữ liệu, sáng kiến công nghệ đến các cuộc thi chuyển đổi số, Nguyễn Trường Giang đang cụ thể hóa tinh thần học và làm theo Bác bằng chính công việc hằng ngày, tận tâm với nhiệm vụ, chủ động học hỏi, dám đổi mới và sẵn sàng cống hiến. Đó cũng là hình ảnh người cán bộ trẻ cần có trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.