Thực hành theo gương Bác

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên, nhân dân Quảng Ninh triển khai thực chất, trở thành động lực quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Tổ công tác số 1 của Tỉnh ủy kiểm tra hiện trạng dự án Khu đô thị Nam Ga Hạ Long của Công ty CP Licogi số 2 Quảng Ninh tại phường Việt Hưng (tháng 7/2026). Ảnh: Mạnh Trường

Những năm qua, Quảng Ninh đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị. Việc học và làm theo gương Bác không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn thể hiện tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, quá trình rèn luyện tâm đức, hun đúc lý tưởng, tấm lòng yêu Bác trong sáng của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch cá nhân và cam kết tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác Hồ. Cùng với đó, tỷ lệ tham gia học tập chuyên đề về Bác trong toàn tỉnh luôn đạt trên 97%...

Từ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo. Nhiều phong trào thi đua, mô hình cụ thể học và làm theo Bác được triển khai sâu rộng, lan tỏa ở mọi lĩnh vực, từ cải cách hành chính, xóa nhà tạm, nâng cao đạo đức công vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, đến GPMB, hiến đất thực hiện các công trình, dự án… đều góp phần quan trọng chăm lo đời sống và lợi ích chính đáng cho nhân dân. Toàn tỉnh đã có hơn 7.300 mô hình tiêu biểu thực hiện phong trào “Học và làm theo Bác” xây dựng trong giai đoạn 2022-2025 được tỉnh khen thưởng.

Chuyển biến tích cực trong việc học và làm theo gương Bác đã góp phần tạo sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, làm nên những thành quả lớn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay, Quảng Ninh giữ vững vai trò là một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong đổi mới mô hình phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; môi trường đầu tư, kinh doanh liên tục được cải thiện; hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ, hiện đại; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Nhiều năm liên tiếp, Quảng Ninh giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, chuyển đổi số và sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước…

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Đất nước đang bước sang giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu lực quản trị và năng lực tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW (ngày 13/7/2026) về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Chỉ thị không chỉ tiếp nối Chỉ thị số 05-CT/TW, mà còn thể hiện bước phát triển mới về nhận thức, hành động trong học và làm theo gương Bác.

Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ nhân dân. Trách nhiệm nêu gương được nêu trong Chỉ thị 07 cụ thể hóa với các nhóm tiêu chí về bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện; kiên định về chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt tình hình, dự báo chính xác, quyết sách kịp thời; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, để từ đó giúp thu hẹp khoảng cách giữa lời nói và hành động.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động lãnh đạo trong hệ thống; mỗi cán bộ, đảng viên cũng đón nhận và chủ động nghiên cứu Chỉ thị 07, nhất là những điểm mới so với Chỉ thị 05 trước đây. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thông qua fanpage, zalo đã chủ động thông tin về Chỉ thị 07 để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm bắt, học tập và thực hành.

Đồng thời, bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi cá nhân, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên tự xây dựng kế hoạch thực hành, lượng hóa nhiệm vụ gắn với công việc thường ngày của bản thân theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; nêu cao tinh thần phục vụ; hiệu quả công việc đo đếm bằng kết quả.

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Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: Phường yêu cầu mỗi cán bộ, công chức chủ động nghiên cứu Chỉ thị 07-CT/TW. Đồng thời, bám sát chức trách nhiệm vụ, đổi mới tư duy, chuyển mạnh sang “thực hành” theo gương Bác một cách thường xuyên, tự giác, thiết thực. Hiện phường đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, nhất là việc GPMB thực hiện các dự án trọng điểm như Công viên công cộng Tuần Châu, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ… Phát huy vai trò người đứng đầu, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, nên dù là việc khó, nhưng công tác GPMB được triển khai tích cực. Đến nay, phường đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai khởi công dự án theo kế hoạch.

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Vũ, Chỉ thị 07-CT/TW có ý nghĩa vô cùng quan trọng, yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ nhân dân. Tỉnh Đoàn đã hướng dẫn ĐVTN chủ động nghiên cứu Chỉ thị 07-CT/TW, nhất là những điểm mới so với các chỉ thị trước về học và làm theo gương Bác; đồng thời nêu cao tinh thần tự học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào bằng những phần việc cụ thể. Cùng với đó, chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức các phong trào hành động cách mạng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung vào những việc mới, việc khó và những nhiệm vụ tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng. Mỗi phong trào phải xác định rõ mục tiêu, sản phẩm, đối tượng thụ hưởng và kết quả thực hiện, thông qua phong trào để rèn luyện thanh niên…

Từ học tập đến thực hành là bước chuyển về chất, với những việc làm được kiểm chứng bằng kết quả công việc, niềm tin của nhân dân, những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được phát huy mạnh mẽ.