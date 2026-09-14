Học và thực hành theo Bác để xây dựng thành phố Quảng Ninh

Việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị đang được cụ thể hóa thành những hành động thiết thực trên địa bàn Quảng Ninh. Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là học Bác, mà quan trọng hơn là đưa những giá trị, phương pháp của Người vào công việc hằng ngày, giải quyết nhiệm vụ và phục vụ nhân dân, tạo chuyển biến thực chất trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển thành phố.

Cán bộ khu phố Thành Công, phường Phong Cốc, trò chuyện với bà Ngô Thị Chì, một trong những hộ dân đồng thuận bàn giao 200m² đất cho dự án xây dựng cầu Sông Chanh 1.

Cuối tháng 6/2026, 19 hộ dân ở khu phố Thành Công, phường Phong Cốc đã hoàn thành bàn giao mặt bằng phục vụ dự án xây dựng cầu Sông Chanh 1, sớm hơn 3 tháng so với yêu cầu. Để có được kết quả đó là cả một quá trình cán bộ khu phố kiên trì đến từng gia đình, lắng nghe tâm tư, giải thích từng vấn đề người dân còn băn khoăn. Đồng thời, lựa chọn cách gần dân để hiểu dân, từ đó vận động, thuyết phục người dân hiểu rõ lợi ích của dự án đối với sự phát triển của địa phương và chính cuộc sống của mình.

Bà Ngô Thị Chì, một trong những hộ dân đồng thuận bàn giao 200m² đất cho dự án, chia sẻ: "Nhà nước có chủ trương, cán bộ khu phố ngày nào cũng đến nhà để trò chuyện, tuyên truyền, vận động, chúng tôi thấy hợp lý nên đồng thuận. Có cầu, đường được mở rộng, khu phố cũng đẹp hơn, chúng tôi rất phấn khởi".

Cán bộ khu phố Thành Công, phường Phong Cốc, kiểm tra mặt bằng mà người dân đã bàn giao.

Từ sự gần gũi, kiên trì và trách nhiệm của cán bộ cơ sở, chủ trương đã nhận được sự đồng thuận của người dân. 19 hộ dân cùng bàn giao mặt bằng sớm góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo điều kiện sớm hoàn thiện công trình kết nối giao thông, từng bước hình thành diện mạo đô thị mới của phường Phong Cốc và đóng góp vào quá trình phát triển chung của thành phố Quảng Ninh.

Nếu ở khu dân cư, việc học và thực hành theo Bác được thể hiện qua cách cán bộ gần dân, vận động nhân dân bằng trách nhiệm và sự thuyết phục, thì trong mỗi cơ quan, đơn vị của phường Phong Cốc, tinh thần ấy cũng được cụ thể hóa từ chính phương pháp tổ chức công việc hằng ngày.

Tại Công an phường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được lựa chọn gắn với nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu quả. Theo đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được gắn với quản lý, sử dụng tài sản công, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, nhiên liệu, trang thiết bị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và các phần mềm nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Cán bộ Công an phường Phong Cốc trao đổi nghiệp vụ.

Phó trưởng Công an phường Phong Cốc Dương Văn Mạnh cho biết: "Đơn vị xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bắt đầu từ những việc cụ thể trong công tác hằng ngày. Chúng tôi đã tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát động các phong trào thi đua, đăng ký cam kết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai gắn với kiểm tra, giám sát và biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Đặc biệt, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng phần mềm ứng dụng AI trong giải quyết TTHC cho người dân, trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội. Qua đó góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, đảm bảo ANTT và nâng cao hiệu quả xử lý công việc".

Theo Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Phong Cốc Nguyễn Thị Thúy, điều quan trọng trong học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ở phường Phong Cốc là xây dựng cho đội ngũ cán bộ phương pháp làm việc gần dân, thiết thực, cụ thể, sâu sát; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Từ yêu cầu đó, Đảng bộ phường chủ động cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những nội dung phù hợp với từng địa bàn, cơ quan, đơn vị. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc lựa chọn những việc làm gắn trực tiếp với nhiệm vụ của đơn vị mình, qua đó để việc học Bác không dừng lại ở sinh hoạt, quán triệt hay đăng ký trên giấy, mà trở thành phương pháp giải quyết công việc hằng ngày.

Công an phường Phong Cốc hướng dẫn người dân sử dụng kiosk điện tử.

Ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu học tập phải gắn với thực hành; tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được vận dụng vào thực tiễn, trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Với Quảng Ninh, yêu cầu ấy càng trở nên rõ nét khi địa phương bước vào một chặng đường phát triển mới với vị thế là thành phố. Quy mô lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu quản trị cao hơn đồng nghĩa với việc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị cũng phải đổi mới mạnh mẽ hơn, trước hết từ đội ngũ cán bộ và phương pháp tổ chức thực hiện.

Trong bối cảnh đó, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng ở việc học thuộc những lời dạy hay đăng ký những nội dung làm theo, mà phải trở thành phương pháp để giải quyết công việc và xử lý những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đó là gần dân để hiểu dân; làm việc khoa học, sâu sát; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đặt hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.

Công an phường Phong Cốc quán triệt đến các cán bộ, chiến sĩ thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để cụ thể hóa yêu cầu này, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 103-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW; trong đó đã xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển mới của thành phố. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm thực tiễn để triển khai.

Đáng chú ý là việc học và thực hành theo Bác ngày càng được cụ thể hóa bằng những việc làm gần với công việc hằng ngày. Đó là nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp làm việc theo hướng gần dân, sát cơ sở; giải quyết công việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; mạnh dạn đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chủ động, dám chịu trách nhiệm trước những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo nền tảng quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn Quảng Ninh.

Bước sang giai đoạn thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục duy trì những kết quả đã có, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến rõ nét trong học, thực hành và phương pháp làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ở cơ sở, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được vận dụng vào thực tiễn, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân văn, nhân dân hạnh phúc.