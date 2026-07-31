Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm (Hướng dẫn số 02-HD/ UBKTTW, ngày 28/7/2026).

Quang cảnh Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Quy định số 207-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021). Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là một trong những văn bản có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. 19 điều đảng viên không được làm trong Quy định không chỉ là những giới hạn cần tuân thủ, mà trước hết là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện và tự hoàn thiện mình. Việc thực hiện Quy định sẽ góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Để thực hiện tốt quy định mới, Hướng dẫn số 02 giải thích các từ ngữ và hướng dẫn rất rõ, chi tiết, cụ thể nội dung của 19 điều đảng viên không được làm trong Quy định số 207.

Hướng dẫn nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định, Hướng dẫn về những điều đảng viên không được làm. Đảng viên có trách nhiệm gương mẫu chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định, Hướng dẫn về những điều đảng viên không được làm. Đối với nội dung chưa được quy định, hướng dẫn trong Hướng dẫn này thì căn cứ vào các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan để thực hiện. Đảng viên vi phạm Quy định, Hướng dẫn về những điều đảng viên không được làm phải bị xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hướng dẫn số 02-HD/ UBKTTW, ngày 28/7/2026 có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.