Khát vọng nâng tầm sản phẩm nông nghiệp

Nguyễn Lê Huy Hoàng (SN 1999) là gương mặt thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực khởi nghiệp từ nông nghiệp của Quảng Ninh. Mới đây, anh là đại diện duy nhất của thành phố và là một trong 30 cá nhân tiêu biểu toàn quốc có thành tích đặc biệt xuất sắc, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, được Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI năm 2026.

Năm 2022, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), với những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp về phát triển thương hiệu, Hoàng quyết định trở về Quảng Ninh thành lập HTX Sản xuất và Kinh doanh Huy Hoàng, đảm nhiệm vai trò giám đốc. Quyết định ấy khiến không ít người bất ngờ, bởi thay vì tiếp tục theo đuổi công việc ổn định đúng chuyên ngành đào tạo, Hoàng lại lựa chọn nông nghiệp - lĩnh vực mà anh gần như chưa có nền tảng chuyên môn.

Huy Hoàng cùng nhân viên nghiên cứu thiết kế bao bì cho sản phẩm trà hoa vàng.

Nhưng với Hoàng, chính kiến thức về kinh tế và xây dựng thương hiệu lại giúp anh nhìn thấy một cơ hội. Quảng Ninh sở hữu nhiều sản vật nông nghiệp có giá trị như: Ba kích, sâm cau, nếp cái hoa vàng, dâu tằm và đặc biệt là trà hoa vàng, song phần lớn vẫn dừng ở dạng nguyên liệu hoặc sản phẩm sơ chế. Giá trị của những đặc sản này vì thế chưa thực sự tương xứng với tiềm năng.

Huy Hoàng chia sẻ: “Tôi muốn tạo ra những sản phẩm không chỉ chất lượng mà còn có câu chuyện, có bản sắc của Quảng Ninh. Khi nhắc đến Quảng Ninh, ngoài vịnh Hạ Long hay ẩm thực hải sản tươi ngon, du khách còn nhớ đến một loại trà hoa vàng quý giá và xa hơn nữa là đưa sản phẩm trở thành thương hiệu quốc gia”.

Những ngày đầu khởi nghiệp, Huy Hoàng gần như phải học lại từ đầu. Anh chủ động tìm đến các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực chế biến nông sản để xây dựng quy trình sản xuất, hoàn thiện công nghệ và từng bước chuẩn hóa chất lượng sản phẩm. Đến nay, HTX Sản xuất và Kinh doanh Huy Hoàng đã phát triển hơn 20 dòng sản phẩm chủ lực gồm các loại trà, rượu, mứt và siro từ nguồn nguyên liệu nông sản địa phương. Trong đó, khoảng 80% sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, nhiều sản phẩm đạt OCOP 4 sao và được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Sản phẩm trà hoa vàng đạt OCOP 4 sao là sản phẩm chủ lực của HTX Sản xuất và Kinh doanh Huy Hoàng.

Xác định trên địa bàn thành phố hiện có nhiều cơ sở sản xuất trà hoa vàng, song thay vì cạnh tranh ở khâu nguyên liệu, HTX Sản xuất và Kinh doanh Huy Hoàng lựa chọn hướng đi chế biến sâu. Sau khi thu hoạch và tuyển chọn kỹ lưỡng, những bông trà hoa vàng được áp dụng công nghệ sấy thăng hoa nhằm giữ màu sắc, hình dáng và các hoạt chất quý của hoa. Từ một sản vật tự nhiên, trà được đóng gói bao bì thành những hộp quà có mẫu mã sang trọng, hướng tới phân khúc quà tặng và sản phẩm trải nghiệm phục vụ thị trường du lịch. Mỗi năm, HTX sản xuất khoảng 1.000kg trà hoa vàng và các sản phẩm chế biến từ trà hoa vàng.

Phát huy lợi thế của người trẻ, ngay từ những ngày đầu thành lập, các sản phẩm của HTX đã được đưa lên sàn thương mại điện tử, các nền tảng mạng xã hội và hệ thống bán hàng trực tuyến. AI cũng được ứng dụng trong xây dựng hình ảnh, video, nội dung truyền thông và quảng bá sản phẩm, giúp các đặc sản OCOP tiếp cận khách hàng nhanh hơn, rộng hơn. Theo Hoàng, giá trị của một sản phẩm không chỉ nằm ở chất lượng bên trong mà còn ở cách kể câu chuyện về vùng đất nơi nó được sinh ra. Mỗi hộp trà vì thế đều mang hình ảnh Quảng Ninh, từ vùng nguyên liệu đến thiết kế bao bì, để người mua không chỉ mang về một món quà mà còn mang theo một phần bản sắc của vùng đất.

Bên cạnh xây dựng thương hiệu, Huy Hoàng hướng tới phát triển các vùng nguyên liệu liên kết tại Ba Chẽ, Tiên Yên, Đông Triều và nhiều địa phương khác trong thành phố. Thông qua liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật, Huy Hoàng mong muốn HTX tiếp tục góp phần tạo sinh kế, việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương, đồng thời hình thành vùng nguyên liệu bền vững cho các sản phẩm trà hoa vàng và dược liệu bản địa.

Nguyễn Lê Huy Hoàng được Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI năm 2026.

Bằng những nỗ lực trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển nông nghiệp, Nguyễn Lê Huy Hoàng đã được Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu được bình chọn, chứng nhận, tôn vinh, giới thiệu “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2025”; Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể và xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2025. Với chàng trai 27 tuổi, những ghi nhận ấy mới chỉ là một cột mốc trên hành trình dài phía trước với khát vọng nâng tầm nông sản quê hương, đưa những sản vật bản địa từ vùng nguyên liệu bước vào những thị trường rộng lớn hơn.