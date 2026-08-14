Những doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc

Khởi nghiệp với nhiều thử thách, những doanh nhân trẻ Quảng Ninh đang từng bước tạo dựng sự nghiệp bằng bản lĩnh, sự sáng tạo và quyết tâm đi đến cùng với lựa chọn của mình. Mỗi doanh nghiệp một hướng đi, nhưng đều chung khát vọng vươn lên, tạo dựng giá trị và đóng góp cho quê hương.

Câu chuyện của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu (xã Bình Liêu) là một minh chứng cho cách một doanh nghiệp trẻ có thể lớn lên cùng vùng nguyên liệu và người dân địa phương. Từ một cơ sở sản xuất mang tính thời vụ, doanh nghiệp từng bước đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình, mở rộng vùng nguyên liệu và xây dựng thương hiệu.

Từ năm 2024, hệ thống tráng sấy dẻo liên hoàn được đầu tư, nâng công suất lên khoảng 3 tấn miến/ngày, giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào thời tiết, chuyển dần từ sản xuất thời vụ sang quanh năm. Năm 2026, Công ty tiếp tục đầu tư khoảng 1,4 tỷ đồng cho dây chuyền cân bằng ẩm tuần hoàn nhằm nâng cao chất lượng và năng suất.

Anh Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc điều hành Công ty Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu, nằm trong Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Hiện mỗi năm Công ty sản xuất gần 200 tấn miến, doanh thu trên 10 tỷ đồng. Sản phẩm được tiêu thụ ổn định tại Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và qua các kênh thương mại điện tử.

Anh Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc điều hành Công ty, chia sẻ: Muốn sản phẩm đi xa thì trước hết phải làm tốt từ vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và niềm tin của người tiêu dùng. Doanh nghiệp phát triển thì người dân cũng phải được hưởng lợi từ chuỗi liên kết đó.

Năm 2025, sản phẩm miến dong Bình Liêu của Công ty được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia và Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Năm 2026, anh Nguyễn Xuân Tùng vinh dự được ghi nhận trong Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.

Cũng lựa chọn đi lên từ tài nguyên bản địa, chị Phạm Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Tú, đã và đang nỗ lực đưa trà đặc sản Quảng Ninh tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.

Thương hiệu "Trà Việt Tú - Trà Việt ưu tú" chính thức được xây dựng từ năm 2021, kế thừa nền tảng hơn 30 năm làm nghề trà của gia đình và Nghệ nhân Hà Ngọc Quỳnh. Doanh nghiệp phát triển mô hình “Farm to Cup”, kiểm soát chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu, canh tác, chế tác, nghiên cứu sản phẩm đến xây dựng thương hiệu và trải nghiệm văn hóa trà. Vùng nguyên liệu cốt lõi của Việt Tú nằm tại xã Đường Hoa, Quảng Ninh - vùng chè có địa thế đặc biệt “lưng tựa núi, mặt hướng biển”.

Năm 2024, các sản phẩm của Việt Tú giành nhiều giải thưởng tại Golden Leaf Awards tại Australia, trong đó có 2 giải Vàng. Năm 2025, Trà Việt Tú được lựa chọn tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm trà Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản. Đến năm 2026, 6 sản phẩm của Việt Tú được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Chị Phạm Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Tú, chia sẻ: Một sản phẩm nông nghiệp bản địa, nếu được đầu tư nghiêm túc bằng tri thức của nghệ nhân, khoa học công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và năng lực xây dựng thương hiệu, hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm có giá trị cao và bước ra thế giới. Tôi mong trong tương lai, khi khách hàng cầm một hộp Trà Việt Tú, họ không chỉ nhìn thấy một sản phẩm của một doanh nghiệp, mà nhìn thấy trong đó vùng đất Quảng Ninh, người nông dân, người nghệ nhân và một phần câu chuyện của Việt Nam.

Anh Phạm Quang Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ số Hải Sơn, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam, vòng địa phương Quảng Ninh (tháng 8/2026).

Những doanh nhân trẻ Quảng Ninh hiện còn tìm thấy cơ hội từ các lĩnh vực mới, trong đó có công nghệ và năng lượng xanh. Công ty TNHH Công nghệ số Hải Sơn (phường Vàng Danh) do anh Phạm Quang Sơn làm Giám đốc, là đơn vị tiên phong tại Quảng Ninh trong tư vấn, cung cấp và lắp đặt trọn gói các giải pháp năng lượng mặt trời và thiết bị công nghệ.

Một trong những hướng đi đáng chú ý của Hải Sơn là hợp tác với Quỹ năng lượng xanh Stride của Singapore và Quỹ Sinhan của Hàn Quốc, qua đó đưa tới khách hàng các giải pháp đầu tư điện mặt trời trả góp với lãi suất 0%. Doanh thu Công ty 6 tháng đầu năm 2026 đạt trên 12 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Dự kiến doanh thu năm 2026 đạt khoảng 20 tỷ đồng.

Mỗi doanh nghiệp có một cách làm riêng, nhưng điểm chung ở những doanh nhân trẻ là tinh thần dám nghĩ, dám làm, luôn tìm hướng đi mới để phát triển. Với họ, những kết quả đạt được hôm nay là động lực để tiếp tục đổi mới, mở rộng thị trường và tạo thêm nhiều giá trị cho quê hương.