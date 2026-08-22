Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên

Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình kinh tế do đoàn viên, thanh niên làm chủ đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Anh Vũ Văn Quang tại xưởng cơ khí do mình làm chủ ở khu phố Sông Khoai 2, phường Hiệp Hòa.

Anh Vũ Văn Quang (SN 1997), đoàn viên khu phố Sông Khoai 2, là một trong những tấm gương tiêu biểu về nghị lực vượt khó và tinh thần không ngừng vươn lên để làm giàu cho bản thân, gia đình.

Lựa chọn nghề cơ khí, nhôm kính để khởi nghiệp từ khi còn trẻ, Vũ Văn Quang từng bước gây dựng cơ sở sản xuất bằng sự cần cù, ham học hỏi và tinh thần trách nhiệm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, anh Quang chủ động học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, cập nhật công nghệ, đầu tư máy móc, từng bước tạo dựng uy tín với khách hàng. Năm 2022, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến anh mất cánh tay phải và chân trái. Biến cố bất ngờ đã đặt anh Quang trước thử thách rất lớn. Tuy nhiên, thay vì đầu hàng số phận, anh Quang đã từng bước tập làm quen với cuộc sống mới, nỗ lực phục hồi khả năng lao động và trở lại điều hành cơ sở sản xuất.

Anh Vũ Văn Quang chia sẻ: Có những thời điểm tôi nghĩ mình không thể tiếp tục công việc như trước, nhưng nghĩ đến gia đình và công việc mình đã gây dựng, tôi tự nhủ phải cố gắng. Mất đi một phần cơ thể, nhưng không thể mất đi ý chí, tôi tập làm mọi việc theo cách mới, tiếp tục đầu tư máy móc, mở rộng quy mô sản xuất. Đến nay, cơ sở đã hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho một số lao động địa phương với mức thu nhập khá.

Đặc biệt, không chỉ làm kinh tế cho gia đình, anh Quang còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương, chia sẻ câu chuyện vượt khó của mình để lan tỏa tinh thần sống tích cực, khích lệ đoàn viên, thanh niên mạnh dạn lập thân, lập nghiệp.

Cùng tinh thần ấy, tại xã Lục Hồn, anh Nguyễn Xuân Tùng cũng là một gương mặt trẻ tiêu biểu cho tinh thần trở về quê hương lập nghiệp. Ở tuổi 25, sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, anh Tùng lựa chọn trở về quê, tiếp nối nghề sản xuất miến dong truyền thống của gia đình và hiện là Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu.

Không bằng lòng với phương thức sản xuất thủ công, anh Tùng mạnh dạn đầu tư dây chuyền tráng sấy liên hoàn và nhiều máy móc sản xuất trị giá gần 10 tỷ đồng, hiện đại hóa quy trình sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào thời tiết, nâng công suất lên khoảng 3 tấn/ngày. Nhờ đổi mới công nghệ, sản lượng miến tăng từ khoảng 100 tấn lên gần 200 tấn/năm, doanh thu đạt từ 4-5 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp còn liên kết với hơn 1.000 hộ dân trồng dong riềng, thực hiện bao tiêu sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho người dân. Sản phẩm miến dong của doanh nghiệp đã đạt OCOP 5 sao quốc gia năm 2025 và từng bước vươn ra thị trường Nhật Bản.

Trên đây chỉ là 2 trong rất nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong lập thân, lập nghiệp. Hiện nay, tinh thần khởi nghiệp của thanh niên Quảng Ninh chuyển từ “dám làm” sang “làm bằng tri thức, công nghệ và tư duy đổi mới”. Tại nhiều địa phương, đoàn viên, thanh niên không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, mà còn mạnh dạn xây dựng doanh nghiệp, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, ứng dụng KHCN và khai thác lợi thế địa phương.

Anh Nguyễn Xuân Tùng kiểm tra chất lượng sản phẩm miến dong tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu.

Để đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ đoàn viên. Từ đầu năm 2026, toàn Đoàn đã tổ chức hơn 18 hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế cho trên 3.000 lượt thanh niên; duy trì, hỗ trợ các mô hình kinh tế thanh niên; rà soát, nắm bắt khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần giúp thanh niên có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, kinh doanh, ổn định sinh kế.

Trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Tỉnh Đoàn đã kết nối chuyên gia hỗ trợ 3 dự án tiêu biểu của Quảng Ninh tham gia vòng bán kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026” do Trung ương Đoàn phát động. Các dự án gồm: Sản phẩm xanh Nano Ag/CuO bọc Chitosan trừ khuẩn, nấm gây bệnh trên cây trồng; bột vỏ hàu bổ sung canxi nâng cao chất lượng trứng ở gà thương phẩm của Đoàn phường Cẩm Phả và “Bioban leather - Phát triển chuỗi giá trị da sinh học từ phụ phẩm lá chuối lùn Việt Nam” của Đoàn phường Việt Hưng.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2026, tiếp tục tạo môi trường để thanh niên trình bày ý tưởng, kết nối nguồn lực, hoàn thiện sản phẩm và hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn Quảng Ninh xác định tiếp tục đồng hành thực chất hơn với thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp; tập trung hỗ trợ kiến thức quản trị, KHCN, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời, khuyến khích thanh niên phát huy lợi thế từng địa phương, phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản phẩm OCOP, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong phát triển kinh tế.