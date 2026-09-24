Thanh niên dân tộc Dao làm giàu từ mô hình nuôi dê sinh sản

Năng động, dám nghĩ, dám làm và chủ động tiếp cận khoa học, kỹ thuật là những cảm nhận rõ nét khi nhắc đến anh Dường A Tài, sinh năm 1982, hội viên Hội Nông dân là người dân tộc Dao, trú tại thôn Đồng Đình, xã Tiên Yên. Nhờ tinh thần vươn lên vượt khó, anh đã phát triển thành công mô hình nuôi dê sinh sản, nâng cao thu nhập cho gia đình và trở thành tấm gương sáng trong phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi tại địa phương.

Trước đây, gia đình anh Tài từng có khoảng 2 năm kinh nghiệm chăn nuôi dê theo hình thức chăn thả tự nhiên trên các sườn đồi. Tuy nhiên, phương thức truyền thống này còn nhiều hạn chế trong việc quản lý đàn và kiểm soát dịch bệnh. Nhận thấy mô hình nuôi dê sinh sản nhốt chuồng vừa chủ động nguồn thức ăn lại mang về hiệu quả cao và dễ kiểm soát dịch bệnh. Hơn nữa, điều kiện thổ nhưỡng cũng như diện tích đất rừng của gia đình rất thích hợp cho việc chăn nuôi dê. Vì vậy, anh Tài đã tích cực áp dụng chuyển đổi số, chủ động tìm hiểu và học hỏi kỹ thuật chăn nuôi qua internet.

Hội Nông dân xã Tiên Yên tham quan mô hình chăn nuôi dê sinh sản của anh Dường A Tài, thôn Đồng Đình.

Cuối năm 2022, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Tài đã huy động nguồn vốn tự có cùng tiền vay mượn từ người thân với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng để đầu tư bài bản. Trên diện tích khu chuồng trại khoảng 300m², anh xây dựng 12 ô chuồng kiên cố, thuận tiện cho việc chăm sóc và theo dõi sức khỏe từng lứa dê. Ban đầu, gia đình đầu tư mua hơn 50 con dê sinh sản. Đến nay, tổng đàn dê của gia đình đã phát triển lên hơn 100 con, bao gồm dê cỏ, dê lai và một số giống dê khác.

Để đảm bảo nguồn thức ăn dồi dào và bền vững, anh Tài đã tận dụng diện tích đất rừng của gia đình để trồng trên 1ha cỏ voi. Theo tính toán, diện tích cỏ này đáp ứng đủ thức ăn cho từ 150-200 con. Dự kiến trong thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục mở rộng thêm khoảng 1ha diện tích trồng cỏ.

So với hình thức chăn thả trước đây, mô hình nuôi kết hợp chủ động nguồn thức ăn giúp gia đình dễ quản lý đàn, theo dõi sát sao sức khỏe từng con, hạn chế nguy cơ dịch bệnh và nâng cao hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, những con dê trưởng thành được bán dần để thu hồi vốn và tiếp tục tái đầu tư mở rộng chuồng trại, số còn lại giữ để sinh sản gối vụ. Nhờ đó, nguồn thu nhập của gia đình ngày càng ổn định và tăng cao.

Đàn dê sinh sản của gia đình anh Tài được chăn nuôi trong chuồng trại, chủ động được nguồn thức ăn, kiểm soát dịch bệnh.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, anh Dường A Tài cho biết: “Gia đình rất mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ tổ chức Hội Nông dân xã trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất; đồng thời được tham gia thêm các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi dê nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình”.

Đánh giá về mô hình này, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Yên, cho biết: “Mô hình nuôi dê sinh sản của hộ anh Dường A Tài là một điển hình tiên tiến cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên dân tộc thiểu số tại địa phương. Việc áp dụng hình thức nuôi chủ động nguồn thức ăn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình tăng thu nhập bền vững mà còn mở ra hướng đi mới phù hợp với điều kiện địa phương. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ và nhân rộng mô hình này, tạo điều kiện cho các hội viên nông dân học tập kinh nghiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng”.

Mô hình nuôi dê sinh sản của anh Dường A Tài, thôn Đồng Đình, xã Tiên Yên, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho gia đình; đồng thời khơi dậy tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu của hội viên nông dân và thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn.