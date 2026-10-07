Lộ thông tin cá nhân của 1,3 triệu người nghi do ấn vào link độc hại trong email

Tòa án Tối cao bang Arizona của Mỹ ngày 6/10 cho biết thông tin cá nhân của khoảng 1,3 triệu người đã bị đánh cắp trong một vụ tấn công mạng, trong đó có những người chưa thanh toán các khoản phí, tiền phạt và tiền bồi thường cho nạn nhân liên quan đến các vi phạm giao thông và hình sự trong 30 năm qua.

Vụ việc được cho là bắt đầu sau khi một nhân viên tòa án nhấp vào một đường link độc hại trong email. Những kẻ tấn công cũng lấy cắp gần 30.000 hồ sơ đang có hiệu lực và đã hết hạn, cùng 150.000 báo cáo từ năm 2010 liên quan đến quyền chăm sóc trẻ em. Đây là những tài liệu nhạy cảm chứa thông tin về trẻ em và các đánh giá về năng lực nuôi dưỡng của cha mẹ. Bộ phận công nghệ của tòa án đã chặn cuộc tấn công nhằm vào một máy chủ dự phòng khoảng 2 giờ sau khi phát hiện vụ việc vào ngày 24/9. Kể từ đó, tòa án đã thông báo cho những người bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Tòa án Tối cao bang Arizona Alberto Rodriguez cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu bị đánh cắp đã được sử dụng hoặc chia sẻ sau vụ tấn công. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra và hoàn toàn không làm gián đoạn hay trì hoãn bất kỳ phiên tòa nào.

Chánh án Tòa án Tối cao Arizona Ann Scott Timmer cho biết cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để xử lý sự cố. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh mạng, trong bối cảnh tin tặc liên tục nhắm mục tiêu vào hệ thống tư pháp tại nhiều bang của Mỹ trong những năm gần đây.